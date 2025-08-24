পাইকগাছায় এক ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে ঘর ও কার্ড করে দেয়ার নামে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

খুলনার পাইকগাছা উপজেলার গদাইপুরের একজন অন্ধ ও বহু অসহায় মানুষদের ঘর ও কার্ড করে দেয়ার নামে গদাইপুর ইউপির ৮নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আনিছুর রহমানের বিরুদ্ধে অর্থ হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।
উপজেলার গদাইপুর গ্রামের অন্ধ মোস্তাক গাজী ও একই এলাকার হালিমাসহ একাধিক ব্যক্তি ৮নং ওয়ার্ড সদস্যের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ করেন। অভিযোগে মোস্তাক জানান, মেম্বার তাকে ঘর করে দেয়ার কথা বলে ২০ হাজার টাকা দাবী করে। সে তাকে ১০ হাজার টাকা প্রদান করে। কয়েক বছর হয়ে গেলেও আজও তার ঘরের খোঁজ নেই। এছাড়া চাউলের কার্ড করে দিয়ে আরও ৫ হাজার টাকা নেয়ার অভিযোগ করেন। এছাড়াও বোন পারুলের কাছ থেকে ঘর করে দেয়ার নামে ৮০ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। স্থানীয় হালিমাকে চাউলের কার্ড করে দেয়ার নামে ৪ হাজার হাজার টাকা হাতিয়ে নেয়। দীর্ঘ ৩ বছর চলে গেলেও এখনও তার কার্ড হয়নি। টাকা ফেরৎ চাইলে টাকাও দিচ্ছেনা।
এ সময় সে জানায় আমি কোথায় অভিযোগ করলে আমার টাকা ফেরৎ পাবো। তারা আরও বলে এভাবে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে ঘর ও কার্ড করে দেয়ার কথা বলে হাজার হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। যা এলাকায় তদন্ত করলে প্রমান পাওয়া যাবে বলে তারা ভিডিও সাক্ষাতে উল্লেখ করে জানান।
এবং ৫ই আগষ্টে হাসিনা সরকার পতনের পর সে দীর্ঘদিন পলাতক ছিল। শিক্ষার্থীদের উপর হামলার ঘটনায় তার নামে মামলা হয়। উচ্চ আদালত থেকে ১টি নাশকতা মামলার ৩ মাসের জামিনে আছে সে।
এ বিষয়ে ইউপি সদস্য আনিছুর রহমান বলেন, আমি মোস্তাকের টাকা ফেরৎ দিয়ে দেব। পারুলের কাছ থেকে সুদে টাকা নিয়েছি। তবে অর্থনৈতিক ভাবে খুব কষ্টে আছি।