পাইকগাছায় এস এম এনামুল হকের বহিস্কার আদেশ প্রত্যাহার : হাজারো নেতাকর্মীদের ফুলেল সংবর্ধনা

“অবশেষে সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে খুলনার পাইকগাছা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এস এম এনামুল হকের বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। এ দিকে তার বহিস্কার আদেশ প্রত্যাহারের খবর ছড়িয়ে পড়লে মিষ্টি বিতারণ শুরু করে তার শুভাকাঙ্ক্ষীরা।
এছাড়াও আজ সোমবার বিকেলে হাজার হাজার নেতাকর্মীরা ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে উপজেলার প্রবেশদ্বার কাসিমনগর শাপলা চত্বর থেকে মটর সাইকেল বহরে শোভাযাত্রা করে উপজেলা সদরে নিয়ে আসেন।
যেমনটি শোভাযাত্রা ইতিপর্বে কখনো দেখা যায়নি এ উপজেলায়। রাস্তার দু’ধারে দাড়িয়ে থাকা অসংখ্য নারী পুরুষ শোভাযাত্রা দেখে মন্তব্য করে তিনিতো কোন মন্ত্রী এমপি নন কিন্তু এতো লোক কেনো রাজপথে। তাহলে তিনি বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন। এমনি ভাবে নানা মন্তব্যের অন্তছিলনা।
সর্বসাধারণ এমনি তাকে হ্যামিলনের বাঁশি ওয়ালা বলে। বলে থাকেন ফাটাকেষ্ট, বিপদের বন্ধু, দু:সময়ের সাথী ও মানবতার ফেরিওয়ালা। ২৩ নভেম্বর ২০২৫ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাড. রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তার বহিস্কার আদেশ প্রত্যাহার করেন। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের কয়েকদিন পর তাকে দলীয় শৃংখলা ভংগের অভিযোগ এনে বহিস্কার করা হয়।
তার বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহারে দাবীতে দীর্ঘদিন ধরে পাইকগাছা উপজেলা বিএনপি ও সকল অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরাসহ তার নিজ এলাকার হিন্দু মুসলমান, ধনী গরীব মানুষ রাজপথে বিভিন্ন প্রকার কর্মসূচি দিয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে আসছিল। সর্বশেষ তার বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহারের খবরে বিএনপির সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। বিভিন্ন স্থানে মিষ্টি বিতরণের খবর পাওয়া গেছে, করেছে আনন্দ মিছিল।