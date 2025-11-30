পাইকগাছায় ওয়াশ বাজেটিং বিষয়ে সিএসও এবং সিবিওদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

খুলনার পাইকগাছায় ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ওয়াশ বাজেটিং বিষয়ে সিএসও/সিবিওদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধি ও নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন (ওয়াশ) সেবা উন্নয়নে কাজ করা এক্সেস প্রকল্পের উদ্যোগে রোববার সকালে সিএসও ও সিবিও প্রতিনিধিদের নিয়ে ওয়াশ বাজেটিং বিষয়ে একটি ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন ৭নং গদাইপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান শেখ খোরশেদুজ্জামান, উপজেলা ওয়াশ বাজেট মনিটরিং ক্লাবের সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত সহকারী অধ্যাপক জিএমএম আজাহারুল ইসলাম, ওয়ার্ড সদস্য মোঃ আলাউদ্দিন গাজী, রাড়ুলী ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড সদস্য মোঃ মফিজুল ইসলাম, মা সংসদের মিতা রানী দাসসহ ক্লাবের অন্যান্য সদস্য, মাদার’স পার্লামেন্ট, হেলথ ভিলেজ গ্রুপ এবং স্থানীয় গণমাধ্যম প্রতিনিধিসহ মোট ৩০ জন অংশগ্রহণকারীরাও এসময় উপস্থিত ছিলেন।
এ সময় স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা সমন্বয়কারী মোঃ শরিফুল আলম তুহিন এবং সেশন পরিচালনায় সহায়তা করেন হুমায়ন কবির। হেলভেটাস সুইস ইন্টার কো-অপারেশন বাংলাদেশ ও ডরপ-এর সহযোগিতায় অফিসার্স ক্লাবে আয়োজিত দিনব্যাপী এ কর্মশালায় ওয়াশ বাজেট প্রণয়ন, বরাদ্দ, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ এবং উন্নয়ন সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আয়োজকদের মতে, এই উদ্যোগ স্থানীয় পর্যায়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহণমূলক বাজেট প্রক্রিয়া শক্তিশালী করবে এবং ভবিষ্যতে টেকসই ওয়াশ সেবা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।