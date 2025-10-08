পাইকগাছায় খাদ্য গুদামের গাছ প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয়

খুলনার পাইকগাছা পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের শিবাবাটীস্থ খাদ্য অধিদপ্তর পুরাতন গুদামের পরিত্যক্ত জায়গায় অধিক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন গুদাম ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ৬০ টি ছোট বড় বিভিন্ন প্রজাতির গাছ প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয়ের উদ্যোগ নেয় সংশ্লিষ্ট খাদ্য অধিদপ্তর। এরই ধারাবাহিকতায় পাইকগাছা খাদ্য গুদামের গাছ প্রকাশ্য নিলাম ডাকে বিক্রয় করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে উপজেলার শিববাটীস্থ পুরাতন খাদ্য গুদামের নিজস্ব জায়গায় জনসাধারণ ও গণমাধ্যম কর্মীদের উপস্থিতিতে নিলাম কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
উক্ত প্রকাশ্য নিলামে মোট ১০ জন ক্রেতা অংশ নেয়। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে মোঃ আনোয়ার মনোনীত হয়। খাদ্য অধিদপ্তর খুলনার সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক জাকির হোসেন এর পরিচালনায়
উক্ত নিলাম কার্যক্রম তদারকি করেন সহকারী কমিশনার ভূমি ইফতেখারুল ইসলাম শামীম।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক হাসিবুর রহমান, উপজেলা বন কর্মকর্তা প্রবীর কুমার দত্ত, আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তা আবু তাহের, উপজেলা খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন, খাদ্য পরিদর্শক দেবলা শীল ও জিএম শাহেদুজ্জামান বাবু, রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি জিএম মিজানুর রহমান মিজান, সাধারণ সম্পাদক আসাদুল ইসলাম আসাদ, পাইকগাছা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এম মোসলেম উদ্দিন আহমেদ, সাংবাদিক বাবুল আক্তার, আব্দুল আজিজ প্রমুখ।