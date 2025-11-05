পাইকগাছায় খুচরা সার বিক্রেতা এ্যাসোসিয়েশনের মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান

খুলনার পাইকগাছায় খুচরা সার বিক্রেতা এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে মানববন্ধন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। খুচরা সার বিক্রেতাদের লাইসেন্স বাতিল না করে তাবহাল রাখার দাবীতে বুধবার সকালে উপজেলা পরিষদের সামনে প্রধান সড়কে উক্ত মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
স্যার ব্যবসায়ী ইবাদুল গাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, সঞ্জয় নাথ, মাসুদ সানা, আব্দুল কুদ্দুস, মঞ্জুরুল সানা, তম্ময় ঢালী, সোহেল ইসলাম, মতিলাল রায় ও মাহবুব খাঁন।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, এসব লাইসেন্স বাতিল করলে ৪৪ হাজার খুচরা সার বিক্রেতারা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
এছাড়াও মানববন্ধন শেষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাহেরা নাজনীনের কাছে তারা স্মরক লিপি প্রদান করেন।