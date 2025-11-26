পাইকগাছায় জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদশনী মেলার উদ্বোধন করেন ইউএনও মাহেরা নাজনীন 

“দেশীয় জাত, আধুনিক প্রযুক্তি” প্রাণিসম্পদে হবে উন্নতি”এবং“আমিষেই শক্তি, আমিষেই মুক্তি” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে খুলনার পাইকগাছায় জাতীয় প্রানীসম্পদ সপ্তাহ ও প্রানী সম্পদ প্রদর্শনী-২৫ উপলক্ষে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার সকালে উপজেলা প্রাণিসম্পদ চত্বরে প্রনিসম্পদ দপ্তর ও ভেটারিনারি হাসপাতালের আয়োজনে এবং প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শুভ উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মাহেরা নাজনীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি ফজলে রাব্বী। উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার ডাঃ পার্থ প্রতিম রায়ের সভাপতিত্বে ও এলইও ডাঃ সিতদাতুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোঃ একরামুল হোসেন, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সৈকত মল্লিক, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার শাহাজাহান আলী শেখ, খাদ্য কর্মকর্তা হাসিবুর রহমান,মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা রেশমা আক্তার,পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ওয়াহিদ মুরাদ,পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্মকর্তা জয়ন্ত কুমার ঘোষ,উপ সহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম এস এম কামরুল আবেদীনসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ,খামারীসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ।
উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এবারের প্রদর্শনীতে মোট ৩০টি স্টল অংশগ্রহণ করে। স্টলগুলোর মাধ্যমে দেশীয় জাতের গবাদিপ্রানী হাঁস-মুরগি,দুগ্ধজাত পণ্য, আধুনিক প্রানিপালন প্রযুক্তি, খামার ব্যবস্থাপনা,দুগ্ধ ও ডেইরি উন্নয়ন বিষয়ক নানা তথ্য-উপাত্ত প্রদর্শন করা হয়।
প্রদর্শনীতে স্থানীয় কৃষক, খামার মালিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য।
অতিরিক্ত আমিষ উৎপাদন, আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনা, রোগ নিয়ন্ত্রণ, টিকার গুরুত্ব ও প্রাণিসম্পদ সম্পদ বৃদ্ধিতে সরকারের চলমান উদ্যোগ সম্পর্কে অনুষ্ঠানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।
অনুষ্ঠানের শেষে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ কারীদের মধ্যে সেরা স্টল পুরস্কার এবং সনদপত্র বিতরণ করা হয়।