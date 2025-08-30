পাইকগাছায় ডরপ প্রকল্পের সমাপ্তি কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

খুলনার পাইকগাছায় ইভলভ প্রকল্প ডরপ এর উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্প সমাপ্তি ও কার্যক্রম টেকসই করণে পরামর্শ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ শনিবার সকালে পাইকগাছা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ্যাডভোকেট এফ এম এ রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাহেরা নাজনীন। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ একরামুল হোসেন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ পার্থ প্রতিম রায়, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা অনাথ কুমার বিশ্বাস, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা রেশমা আক্তার, সাবেক অধ্যক্ষ রমেন্দ্র নাথ মন্ডল,অধ্যাপক অবসর জি এম আজহারুল ইসলাম।
বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক আলাউদ্দীন রাজা,মাষ্টার মঈন উদ্দিন আহমেদ, ভারপ্রাপ্ত ইউপি চেয়ারম্যান শেখ খোরশেদুজ্জামান,বদরুল ইসলাম,গদাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক বিল্লাল হোসেন, নবলোক এর ফারহানা। এছাড়াও সিএসও নেটওয়ার্কের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
ডরপ ইভলভ প্রকল্পের ফ্যাসিলিটেটর রুমানা পারভীনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে। ডরপের ২০২২-২০২৫ সাল পর্যন্ত সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।এক্সেস প্রজেক্টের প্রজেক্ট ম্যানেজার নুরাইফা আরজু।