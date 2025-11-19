খুলনার পাইকগাছায় তারুণ্যের উৎসব উদযাপন – ২০২৫ উপলক্ষে বেলুন উড়িয়ে শুভ উদ্বোধন, বর্ণাঢ্য র্যালি, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও আলোচনা সভার মধ্যে দিয়ে শুরু হয়।
আজ বুধবার সকালে উপজেলা পরিষদ থেকে বর্ণাঢ্য একটি র্যালি উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাহেরা নাজনীন এর নেতৃত্বে শুরু হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা চত্বরে বেলুন উড়িয়ে তারুণ্যের উৎসব উদ্বোধন করা হয়। এরপর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা শেষে উপজেলা পরিষদ হলরুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাহেরা নাজনীন এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি ফজলে রাব্বী, পাইকগাছা সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর সমরেশ রায়, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ একরামুল হোসেন, মেডিকেল অফিসার ডাঃ সুজন কুমার সরকার, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সৈকত মল্লিক, ওসি রিয়াদ মাহামুদ।
এছাড়াও অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সাংবাদিক সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।