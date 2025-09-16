বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৫:৩১ পূর্বাহ্ন
/ খুলনা

পাইকগাছায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের মারপিটে নারীসহ আহত -৩

মানছুর রহমান জাহিদ,পাইকগাছা
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, ৭:২০ অপরাহ্ন

খুলনার পাইকগাছায় গড়ের আবাদে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। এতে প্রতিপক্ষের মারপিটে নারীসহ ৩ জন আহত হয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি আছে।
জানা গেছে, উপজেলার গড়ের আবাদে রোববার বিকেলে শহিদুল সরদারকে তুচ্ছ ঘটনায় একই এলাকার এনামুল গংরা মারপিট করে। ভুক্তভোগী শহিদুল সরদার জানান, বাসায় মেহমান আাসায় আমি বাজার করতে রওনা হওয়ার সময় সাইদ আলী, এনামুল, আফজাল, মঞ্জিলা, ফজিলা আমাকে আটকিয়ে মারপিট করে।
এসময় আমার বড় ভাই হাফিজুর (৪৫) ও ভাবি ফজিলা (৩৬), ভাবির বোন মুসলিমা ঠেকাতে আসে। তখন এনামুল গংরা কুড়াল, দা সহ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে আসে। তাদের বাঁধা দিতে গেলে আমার ভাবির তলপেটে লাথি সহ বেধড়ক মারধর করে, যার ফলে তার রক্তপাত চলমান এবং আমার স্ত্রী মুসলিমা কেও তারা মারধর করে। বড় ভাই হাফিজুরের পকেটে থাকা ৮ হাজার টাকা ও ভাইয়ের শালীকা লিপিকা বেগমের গলার স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেয়।
এ ঘটনায় হাসপাতালে ভর্তি ফাতেমা বেগম জানান, আমি দেখি তারা আমার দেবর কে মারছে, তখন আমি এগিয়ে গেলে তারা আমার তলপেটে লাথি এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করে যার জন্য এখনো আমার রক্তপাত হচ্ছে।আমার বোন লিপিকাও ঠেকাতে আসলে তার গলায় থাকা স্বর্ণের চেইন তারা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আমরা এর বিচার চাই।
এ বিষয়ে প্রতিপক্ষ এনামুলের ভাই সাঈদ আলী কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি উপস্থিত ছিলাম তবে মারামারির সময় কে কাকে মারছে আমি সঠিক বলতে পারবো না।


