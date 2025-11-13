বৃহস্পতিবার, ১৩ নভেম্বর ২০২৫, ১০:৩৬ অপরাহ্ন
পাইকগাছায় ধানের শীষে ভোট চেয়ে লিফলেট বিতরণ ও প্রচার মিছিল অনুষ্ঠিত

মানছুর রহমান জাহিদ,পাইকগাছা
বৃহস্পতিবার, ১৩ নভেম্বর, ২০২৫, ৯:১৫ অপরাহ্ন

খুলনার পাইকগাছায় ধানের শীষে ভোট চেয় লিফলেট বিতরণ ও প্রচার মিছিল করেন বিএনপি নেতা কর্মীরা।
খুলনা- ৬ (কয়রা – পাইকগাছা) সংসদীয় আসনে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী এস এম মনিরুল হাসান বাপ্পির পক্ষে বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার গদাইপুর ইউনিয়নের নতুন বাজার ও বোয়ালিয়া মোড়ে উক্ত প্রচার মিছিল ও লিফলেট বিতরণ করেন উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক মোঃ আবুল হোসেন, বেনজির আহমেদ লাল, সেলিম রেজা লাকি, মোস্তফা মোড়ল, প্রভাষক আবু সালে মোঃ ইকবল, এস এম মোহর আলী, মোখলেছুর রহমান কাজল, আজারুল গাজী, আসাদুজ্জামান মামুন, আবু হাসান মেম্বার, সরদার সায়েদ আহমেদ, ইউনুচ সরদার, আলমগীর হোসেন, আজুবার রহমান, জাহাঙ্গীর গাজী, তৈয়েবুর রহমান, আকবর আলী, দিপংকর অধিকারী, কামাল গাজী, মিজানুর রহমান, শেখ সাইফুল ইসলাম, আসাদুল ইসলাম রাশেদ, বিশ্বাস নাজমুল হোসেন টগর, নুর আলী গোলদার প্রমুখ।

লিফলেট বিতরণকালে উপজেলার নতুন বাজার ও বোয়ালিয়া মোড় এলাকার প্রতিটি দোকানে গিয়ে সাধারণ মানষের কাছে ধানের শীষ প্রতিকে ভোট প্রদানের জন্য আহব্বান জানান নেতা কর্মীরা। এ সময় নেতা কর্মীরা ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চেয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ ও জনসংযোগ কালে বলেন, তারুণ্যের প্রথম ভোট, ধানের শীষের পক্ষে হোক। বিএনপির ধানের শীষ প্রতিকে ভোট প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসলে এলাকার ব্যাপক উন্নয়ন হবে। নেতা কর্মীরা আরও বলেন একটি দল মানুষকে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে ভোট বানচালের পায়তারা করছে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে ধানের শীষের বিকল্প নেই।


