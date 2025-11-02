পাইকগাছায় নদীর চর থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় এক যুবককে উদ্ধার করেছে পুলিশ

খুলনার পাইকগাছা থানার সামন দিয়ে বহমান শিবসা নদীর চর থেকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় (নর সুন্দর) মৃত প্রায় রিপন মাখালকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (২ নভেম্বর) ভোর ৬ টার দিকে মাছ ধরতে যেয়ে নদীর চরে উবুড় করা অবস্থায় দেখে থানা পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থল থেকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে হাসপাতালের জরুরী বিভাগে ভর্তি করেন তাকে।
জানা গেছে, রিপনের হাত ও পায়ের হাঁটুর নিচে রশি দিয়ে বাঁধা ছিল। উদ্ধার হওয়া রিপন মাখাল পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের খ্রিস্টান পাড়ার মিখাইল মাখালের পুত্র। রিপনের পিতা মিখাইল মাখাল জানান, জিরো পয়েন্টের বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন একটি সেলুনের ঘর আছে রিপনের। উদ্ধার হওয়া রিপনের সাথে তার চাচাতো ভাই রকি মাখাল ও তার শশুর আগষ্টিন সরকারের সাথে ঘর বাধাকে কেন্দ্র করে কয়েক দিন ধরে ঝগড়া বিবাদ লেগেই আছে। তার গায়ে গেঞ্জি ও জিন্স প্যান্ট পরিহিত ছিল।
এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কে বা কারা তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হাত-পা বেঁধে নদীতে ফেলে দেয় তা উদঘাটন করতে জোর দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক নিরপদ জানান , তিনি এখন সুস্থ আছেন। জ্ঞান ফিরতে সময় লাগবে। পাইকগাছা থানার অফিসার ইনচার্জ ইনচার্জ রিয়াদ মাহমুদ জানান, এখনো পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ দেওয়া হয়নি। তবে পুলিশ ঘটনা উদঘাটন করতে তদন্ত শুরু করেছে।