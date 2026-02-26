পাইকগাছায় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্বাভাবিক রাখতে বাজার পরিদর্শন করেন এমপি আবুল কালাম আজাদ

পবিত্র মাহে রমজান মাস উপলক্ষে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য ও বাজার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পাইকগাছা উপজেলার বাজার পরিদর্শন ও মনিটরিং করেন খুলনা -৬ আসনের নব নির্বাচিত সংসদ সদস্য মাওলানা আবুল কালাম আজাদ।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে পৌর সদরের বাজার মনিটরিং ও পরিদর্শনকালে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা, ভেজাল ও অতিরিক্ত দামের বিরুদ্ধে কঠোর নজরদারি এবং সাধারণ মানুষের স্বস্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন তিনি।
এসময় তিনি জানান, রমজানের পবিত্রতা রক্ষায় ও জনগণের ভোগান্তি কমাতে এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, পাইকগাছা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওয়াসিউজ্জামান চৌধুরী, এসিল্যান্ড ফজলে রাব্বী ও থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) গোলাম কিবরিয়া সহ ১১ দলীয় জোটের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। উল্লেখ্য: এরই সাথে বর্ষা মৌসুমকে সামনে রেখে মশক নিধন কর্মসূচিরও উদ্বোধন করেন এ সংসদ সদস্য।