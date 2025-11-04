মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১০:৩৭ অপরাহ্ন
/ খুলনা

পাইকগাছায় পিএলসি’র উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাহেরা নাজনীন

মানছুর রহমান জাহিদ,পাইকগাছা
মঙ্গলবার, ৪ নভেম্বর, ২০২৫, ৯:০১ অপরাহ্ন

খুলনার পাইকগাছা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পূবালী ব্যাংক পিএলসি’র অর্থায়নে রোপিত বৃক্ষ প্রাকৃতিক দৃশ্য সাজাতে এবং সৌন্দর্য বর্ধনে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। আমাদের দেশে সাধারণত বন বিভাগ এবং সরকারি ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি পালন করে থাকে। কিন্তুু বেশ কয়েক বছর ধরে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান পূবালী ব্যাংক ও বৃক্ষ রোপনে বেশ অবদান রাখছে।

যেহেতু গাছপালা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে, কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে, অক্সিজেন তৈরীতে সাহায্য করে ও রৌদ্রের প্রখর তাপ থেকে জীব বৈচিত্র্য রক্ষা করে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে সারা দেশের ন্যায় পূবালী ব্যাংক পিএলসি পাইকগাছা উপশাখা উদ্যোগে উপজেলা পরিষদ চত্বর স্থায়ী ফুলের চারা, সরকারি কলেজ সহ ১৭৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট ১টি করে নারকেল গাছের চারা বিতরণ অব্যাহত রেখেছেন। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বরে বৃক্ষ রোপনের এ সকল কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাহেরা নাজনীন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ ফজলে রাব্বী, বন কর্মকর্তা প্রবীর কুমার দত্ত, সমাজসেবা কর্মকর্তা অনাথ কুমার বিশ্বাস, সমবায় কর্মকর্তা মোঃ হুমায়ুন কবির, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সিনিয়র কর্মকর্তা জয়ন্ত কুমার ঘোষ, খাদ্য নিয়ন্ত্রক মোঃ হাসিবুর রহমান, এসএফডিএফ কর্মকর্তা জিএম জাকারিয়া, পূবালী ব্যাংক চুকনগর শাখার ব্যবস্থাপক আসাদুজ্জামান, পাইকগাছা উপ-শাখার ব্যবস্থাপক উজ্জ্বল কুমার দাস সহ ব্যাংকের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
সার্বিক তত্ত্বাবধানে পূবালী ব্যাংক পিএলসি খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়।


