পাইকগাছায় পৌর বিএনপির প্রস্তুতি সভা ও দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের তফশীল ঘোষনা

খুলনার পাইকগাছা পৌরসভা বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও সভা শেষে নির্বাচন কমিশনার তফশীল ঘোষনা করেছেন।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন পৌর বিএনপির সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক আসলাম পারভেজ।
প্রস্তুতি সভায় মোহর আলী সরদারের পরিচালনা বক্তব্য রাখেন উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক আহবায়ক জিএম মিজানুর রহমান, সাবেক সভাপতি প্রনব কান্তি মন্ডল, পৌর বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক সেলিম রেজা লাকি, কামাল আহম্মেদ সেলিম নেওয়াজ, আতাউর রহমান, ৯ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ওবায়দুর রহ্মান ডালিম, আব্দুল করিম, জাকির হোসেন, শাহাবুদ্দিন আহম্মেদ, সরদার সুবহে সাদিক, মোঃরফিকুল ইসলাম, পৌর যুবদলের সম্পাদক আনারুল ইসলাম ও স্বেচ্ছা সেবক দলের সভাপতি সোহেল পারভেজ।
সভাশেষে পৌর বিএনপির নির্বাচন কমিশনার জিএম মিজানুর রহমান তফশীল ঘোষণা করেন।
আগামী ২৮ আগষ্ট নির্বাচন, ২২ ও ২৩ আগষ্ট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত মনোনয়ন ক্রয় ও জমা, ২৩ আগষ্ট বিকেল ৪ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত যাচাই বাচাই ও প্রত্যাহার এবং ৫ টা থেকে ৬ টা পর্যন্ত প্রতীক বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।