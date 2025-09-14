পাইকগাছায় প্রকাশ্যে দিনে দুপুরে স্বাস্থ্য কর্মীর গলা থেকে চেইন ছিনতাই

খুলনার পাইকগাছায় প্রকাশ্যে দিনে দুপুরে চলতি ভ্যানে থাকা যাত্রী এক মহিলা স্বাস্থ্য কর্মীর গলা থেকে স্বর্ণের চেইন ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। উক্ত ঘটনায় থানায় অভিযোগ হয়েছে।
অভিযোগ সুত্রে জানা গেছে, ভুক্তভোগী স্বাস্থ্য কর্মীর নাম স্মিতা নারী দাস। তিনি উপজেলার আগড়ঘাটা সাব সেন্টারে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা হিসেবে কর্মরত আছেন। ঘটনার দিন ১৩ সেপ্টেম্বর (শনিবার) তিনি প্রতিদিনের ন্যায় অফিসে আসে। সেখান থেকে সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে অফিসিয়াল কাজে ইঞ্জিনচালিত ভ্যান যোগে আগড়ঘাটা হতে কপিলমুনির বাদামতলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। আগড়ঘাটা হতে ভ্যান যোগে যাওয়ার সময় অজ্ঞাত একজন ব্যক্তি স্বাস্থ্য কর্মী যে ভ্যান যোগে যাচ্ছিলো সেই ভ্যানে উঠে। সে ভ্যানে উঠে যাওয়ার সময় আগরঘাটা ভেদামারি মোড় পার হয়ে চেয়ারম্যান বাড়ির মোড় নামক স্থানে পৌছালে ভ্যানে থাকা উক্ত অজ্ঞাত ব্যক্তি আমার গলায় থাকা ১ ভরি দু’আনা ওজনের স্বর্ণের চেইন লকেটসহ (যার মূল্য অনুমান ২ লাখ টাকা) টান দিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে ভ্যানের সামনে থাকা একটি টিভিএস ব্লু রংয়ের মোটরসাইকেলে উঠে দ্রুত গতিতে কপিলমুনির দিকে পালিয়ে যায়। এসময় স্বাস্থ্য কর্মীর ডাক চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে আসার পূর্বের ভ্যানে থাকা অজ্ঞাত ব্যক্তি আরেকজন বাইক চালক ব্যক্তির বাইকে উঠে পালিয়ে যায়।
এ বিষয়ে স্বাস্থ্য কর্মী স্মিতা বলেন, অজ্ঞাত ব্যক্তিকে আমি দেখলে চিনতে পারবো। আমি অনুমান করতে পেরেছি অজ্ঞাত ব্যক্তির উচ্চতা অনুমান ৫ ফুট, শারীরিক গঠন মোটাসোটা, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল কিছুটা লম্বাটে, বয়স অনুমান ৩৮। আর তার পরনে ছিলো গেঞ্জি ও প্যান্ট।
এদিকে প্রকাশ্যে দিবালোকে একজন স্বাস্থ্যকর্মীর গলা থেকে স্বর্ণের চেইন ছিনতাই হওয়ায় এলাকা জুড়ে চুরি ও চিনতাই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। সচেতন মহলের দাবি আইনশৃঙ্খলার অবনতির কারণেই এই এলাকায় ছিনতাই সহ প্রতিনিয়ত ঘটছে চুরির ঘটনা।
এ বিষয়ে পাইকগাছা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) রিয়াদ মাহমুদ বলেন, অভিযোগ পেয়েছি, বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।