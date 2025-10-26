পাইকগাছায় বিএনপি’র ৩১ দফার লিফলেট বিতরণ ও পথ সভা অনুষ্ঠিত

খুলনার পাইকগাছায় বিএনপি’র ৩১ দফার লিফলেট বিতরণ ও গনসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার উপজেলার চাদখালী ইউনিয়ন কৃষক দল আয়োজিত আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খুলনা-৬ আসনের ধানের শীষ মনোনয়ন প্রত্যাশী ডাঃ মোঃ আব্দুল মজিদের পক্ষে, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৩১ দফার আলোকে চাদখালী বাজারে ধানের শীষের লিফলেট বিতরন শেষে পথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠিত পথসভায় আব্দুল রহিমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাইকগাছা উপজেলা বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ও আহবায়ক কমিটির সদস্য তুষার কান্তি মন্ডল। এ সময় প্রধান বক্তা ছিলেন,পাইকগাছা উপজেলা কৃষক দলের সভাপতি মেছের আলি সানা, বিশেষ অতিথি-আলহাজ্ব হাফেজ আবু মুসা, আসাদুজ্জামান ময়না, নাজমুল হুদা মিন্টু, সেকেন্দার আলী, সোরহাব আলী, আজিবর গাজী, আব্দুল কুদ্দুস, রানা, সাদ্দাম হোসেন, শহিদুল ইসলাম, মুক্তার হোসেন, ইসমাইল হোসেন, বারিক গাজী, সাঈদ, সাহেব আলী, আলম সরদার, শরিফুল, সহিল উদ্দিন, কালাম, শফিক সদ্দার, আজারুল,প্রমুখ।
এছাড়াও লিফলেট বিতরণ শেষে পথসভায় প্রধান অতিথি তুষার কান্তি মন্ডল বলেন, জনগণের ভোটাধিকার, আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যই বিএনপি ৩১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এই দফাগুলোর মূল লক্ষ্য হচ্ছে একটি গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে মানুষ নিরাপদে কথা বলতে পারবে, ন্যায়বিচার পাবে এবং তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হবে। এছাড়াও তিনি সকলের নিকট খুলনা – ৬ আসনের ধানের শীষের মনোনয়ন প্রত্যাশী ডাঃ আব্দুল মজিদ এর জন্য দোয়া ও সমর্থন কামনা করেন।