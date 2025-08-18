সোমবার, ১৮ অগাস্ট ২০২৫, ১১:১০ অপরাহ্ন
শিরোনামঃ
নগরকান্দায় জাতীয মৎস্য সপ্তাহের উদ্ধোধন আনোয়ারায় কিশোরীর বাল্যবিয়ে বন্ধ করলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুকসুদপুরে বিএনপির সদস্য সংগ্রহ ও পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত পাইকগাছায় বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের উদ্ধোধন নওগাঁর রাণীনগরে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ পালিত ভান্ডারিয়া জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৫ এর উদ্বোধন সালথায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের উ‌দ্ধোধন শরণখোলায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহে র‌্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‌্যালী, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ মতলব উত্তরে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৫ উদ্বোধন ঈশ্বরগঞ্জে নানা আয়োজনে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদ্বোধন রাস্তা-ড্রেনের বেহাল দশা, বগুড়ায় ভোগান্তি কমাতে নতুন প্রকল্প ‎দূর্গাপুরে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৫ পালিত সিরাজগঞ্জে উৎপাদিত বিভিন্ন প্রজাতির মৎস ভালো হওয়ায় দেশের বিভিন্ন স্থানে চাহিদা অনেক -জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম যশোরে ধর্ষণচেষ্টায় দেবরের গোপনাঙ্গ কর্তন রাজাপুরে নানা আয়োজনে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধন মা-বাবার কষ্টের মূল্য দাও, মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা কর, ডা. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু নবীনগরে অবৈধ বালু উত্তোলনের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান ঝালকাঠি টিটিসির সাফল্য: সারাদেশে তৃতীয় স্থান গজারিয়ায় সাংবাদিকের ওপর মব তৈরি করে অতর্কিত সন্ত্রাসী হামলা শিক্ষার্থীদের হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন দিল ইউসিবি জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫ উদ্বোধন করলেন প্রধান উপদেষ্টা খালেদা জিয়ার ৮০তম জন্মবার্ষিকীতে ছাত্রদল নেতার দোয়া মাহফিল ও উপহার বিতরণ বেসরকারি পর্যায়ে আমদানি হচ্ছে ১৫ লাখ মেট্রিক টন চাল-ডাল-চিনি কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলাধীন পাঁচপীর কেরামতিয়া দ্বি-মুখী আলিম মাদ্রাসায় নবাগত অধ্যক্ষকে ফুল দিয়ে বরণ মাদ্রাসা ও কারিগরি অধিদপ্তরে নতুন মহাপরিচালক নিয়োগ গান শুধু বিনোদন নয়, হৃদয়ের আলো জ্বালাতেই লিখি: সাইফুল বারী মুক্তাগাছায় এই প্রথম মাদ্রাসা শিক্ষকদের আরবী ভাষায় দক্ষতা উন্নয়ন শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা আড়াইশ বছরের ঐতিহ্যবাহী নৌকাবাইচ দেখতে হাজারো মানুষের ভিড় কাপ্তাইয়ে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের শুভ উদ্বোধন
/ খুলনা

পাইকগাছায় বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের উদ্ধোধন

মানছুর রহমান (জাহিদ)পাইকগাছা
সোমবার, ১৮ আগস্ট, ২০২৫, ১০:৪৪ অপরাহ্ন

খুলনার পাইকগাছায় নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের উদ্ধোধন করা হয়েছে। আজ সোমবার সকালে বর্ণাঢ্য র‍্যালি শেষে উপজেলা পরিষদের পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। বেলা ১১ টায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সৈকত মল্লিক।

উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাহেরা নাজনীন। এসময় বক্তব্য রাখেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইকরামুল ইসলাম, লোনা পানি কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মাসুূুদুর রহমান, প্রাণীসম্পাদ কর্মকর্তা ডাঃ পার্থ প্রতীম রায়, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা রেশমা আক্তার, খাদ্য কর্মকর্তা হাসিবুর রহমান, উপজেলা প্রকৌশলী শাফিন সোহেব, পাইকগাছা রিপোর্টার্স ইউনিটির সদস্য জিএম মিজানুর রহমান, সাংবাদিক আব্দুল আজিজ ও চিংড়ি চাষী ইলিয়াস হোসেন।

এছাড়াও মৎস্য খাত ও বাগদা পোনা সরবরাহে বিশেষ অবদান রাখায় ৪ জনকে পুরস্কৃত করা হয়।


এই বিভাগের আরো খবর
শরণখোলায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহে র‌্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত
যশোরে ধর্ষণচেষ্টায় দেবরের গোপনাঙ্গ কর্তন
পাইকগাছায় আদলতের রায় পেয়ে ২০ বছর পর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার
পাইকগাছার সোলাদানা ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্মবার্ষিকী পালিত
পাইকগাছায় নিত্যপণ্যের দামে দিশেহারা নিম্ন ও মধ্যবিত্ত আয়ের মানুষ
জনগণের আস্থা অর্জন করতে হলে আমাদের প্রত্যেক কর্মীকে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে হবে: আবুল কালাম আজাদ

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 02-55012527, 02-55012528, বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin