পাইকগাছায় বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের উদ্ধোধন

খুলনার পাইকগাছায় নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের উদ্ধোধন করা হয়েছে। আজ সোমবার সকালে বর্ণাঢ্য র্যালি শেষে উপজেলা পরিষদের পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। বেলা ১১ টায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সৈকত মল্লিক।
উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাহেরা নাজনীন। এসময় বক্তব্য রাখেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইকরামুল ইসলাম, লোনা পানি কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মাসুূুদুর রহমান, প্রাণীসম্পাদ কর্মকর্তা ডাঃ পার্থ প্রতীম রায়, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা রেশমা আক্তার, খাদ্য কর্মকর্তা হাসিবুর রহমান, উপজেলা প্রকৌশলী শাফিন সোহেব, পাইকগাছা রিপোর্টার্স ইউনিটির সদস্য জিএম মিজানুর রহমান, সাংবাদিক আব্দুল আজিজ ও চিংড়ি চাষী ইলিয়াস হোসেন।
এছাড়াও মৎস্য খাত ও বাগদা পোনা সরবরাহে বিশেষ অবদান রাখায় ৪ জনকে পুরস্কৃত করা হয়।