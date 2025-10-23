পাইকগাছায় বিয়ের দাবীতে প্রেমিকের বাড়ীতে প্রেমিকার অবস্থান

খুলনার পাইকগাছায় বিয়ের দাবীতে নানীকে সাথে নিয়ে প্রেমিকের বাড়ীতে প্রেমিকা অবস্থান পালন করছে অনাশনের মধ্যে দিয়ে। জানা গেছে, উপজেলার রাড়ুলি ইউনিয়নের শ্রীকন্ঠপুর গ্রামের মৃত জলিল গাজীর ছেলে সোহান গাজী একই উপজেলার লস্কর ইউনিয়নের খড়িয়া গ্রামের একটি মেয়ের সাথে বিভিন্ন কলাকৌশলে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলে। এমনকি বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে প্রেমিকার সাথে ঘনিষ্ঠতার সম্পর্কও গড়ে তোলে প্রেমিক সোহান। এ দিকে প্রেমের সম্পর্কের বয়স ক্রমান্বয়ে বাড়তে বাড়তে দীর্ঘদিনে গড়ালে প্রেমিক সোহানকে বিয়ের জন্য চাপ দেয় প্রেমিকা। অন্যদিকে প্রেমিক সোহান তখন নানা বাহানা করে সম্পর্ক ছিন্ন করার পায়তারা করে। তাই উপায়ান্তর না পেয়ে বুধবার সন্ধ্যায় প্রেমিকা তার নিজ নানীকে সাথে নিয়ে প্রেমিক সোহানের বাড়ীতে বিয়ের দাবীতে উঠে পড়ে।
এ সংবাদ পেয়ে প্রেমিক সোহান বাড়ী থেকে লাপাত্তা হয়ে যায়। এ দিকে মেয়েটি (প্রেমিকা) প্রেমিক সোহানের বাড়ীতে অবস্থান নেয়ায় এলাকার বহু লোকের সমাগম ঘটছে মৃত জলিল গাজীর বাড়ীতে। এ ঘটনার আলোকে লোকজনের মধ্যে চলছে নানা রশিকতা ও মশকরা। এ দিকে প্রেমিকার সাফ কথা আমাকে বিয়ে করতেই হবে না হলে এ বাড়ীতে (প্রেমিক সোহানের) বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে সে। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত প্রেমিক সোহানের বাড়ি থেকে কোথাও যাবেনা প্রেমিকা।
জানতে চাইলে, সোহানের পরিবারের লোকেরা বলেন, মেয়ের থেকে ছেলের বয়স কম। তাই এ বিয়ে অসম্ভব।
স্থানীয়রা জানায়, ছেলে অনার্সে লেখাপড়া করে এবং মেয়ে এইচএসসি। এছাড়াও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক স্থানীয়রা জানান, সোহান বর্তমানে কিশোর গ্যাংয়ের প্রধানসহ একজন মাদক ব্যবসায়ী ও অনলাইন জুয়ার এজেন্ট। তার দ্বারা এলাকায় শতশত যুবক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর সোহানের বাবা মৃত জলিল গাজী ছিলো রাড়ুলী ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক।
এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ঘটনার বিষয়ে জানতে , থানা পুলিশের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে রিসিভ না করায় তাদের মতামত দেয়া সম্ভব হয়নি।