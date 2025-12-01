পাইকগাছায় বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় স্বেচ্ছাসেবক দলের উদ্যোগে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

খুলনার পাইকগাছায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ‘বিএনপি’র চেয়ারপার্সন’ সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনায় উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার বিকেলে উপজেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয়ের নিচে উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক আহ্বায়ক ও উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক কাজী সাজ্জাদ আহমেদ মানিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান এসএম এনামুল হক।
উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সদস্য সচিব যজ্ঞেশ্বর সানা কার্তিকের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সহ-সভাপতি গোলজার আহম্মেদ, সোহেল গাজী, ইউনুচ আলী, শামীম জোয়ারদার, রাজীব নেওয়াজ, হাফেজ আ. রহিম, মজিদ সরদার, খানজু গোলদার, মিনারুল ইসলাম, শফিয়ার রহমান, শামীম আহমেদ, আসলাম পারভেজ, রব্বানী মোড়ল, আজহারুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলী, আব্দুস সালাম, ইকবাল হোসেন, অজিয়ার রহমান, ইস্রাফিল, তানভীর আহমেদ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। দোয়া অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, জেলা ওলামা দলের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব হাফেজ আবু মুছা।