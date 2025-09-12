পাইকগাছায় মর্মান্তিক মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু : এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া

খুলনার পাইকগাছা উপজেলার কপিলমুনি ইউনিয়নের মাহমুদকাটি মোড়ে মর্মান্তিক (সড়ক) মটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মোস্তাফিজ রহমান (১৭) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।
যুবক মোস্তফিজ উপজেলার বিরাশী গ্রামের মফিজুল শেখের ছেলে। সে স্থানীয় হাবিনগর ফাজিল মাদ্রাসার আলিম ২য় বর্ষের ছাত্র বলে জানা গেছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে মোস্তাফিজ ও তার বন্ধু নয়ন একই মটরসাইকেলে স্থানীয় আগড়ঘাটা বাজার থেকে কপিলমুনি যাওয়ার পথে মাহমুদকাটি মোড়ে পৌঁছালে হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি তালগাছে গিয়ে সজরে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে যায়। এসময় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কপিলমুনি চায়না ক্লিনিকে নিয়ে যায়। সেখানে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে খুলনা গাজী মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করেন। আর রাতেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানেই তার মৃত্যু হয়। পরবর্তীতে রাতেই লাশ বাড়িতে নিয়ে এসে শুক্রবার সকালে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়েছে। তবে তার সাথে থাকা বন্ধু নয়ন সুস্থ আছে বলেও জানা গেছে।
স্থানীয়রা জানান, যুবক মোস্তাফিজ অনেক ভালো গুনের একজন মানুষ ছিলো। সে এলাকার সকলকেই মেনে গুনে চলতেন। সে বড়দের সম্মান ও ছোটদের প্রতি স্নেহের কোন ঘাটতি রাখতেন না। লেখাপড়ায়ও অনেক ভালো ছিলো সে। তার এই অকাল মৃত্যুতে আমরা এলাকাবাসী খুবই শোকাহত।
নিহত যুবক মোস্তফিজের জানাজা নামাজে শত শত এলাকাবাসীসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ ও তার অসংখ্য বন্ধ বান্ধব অংশ নেন।
এদিকে যুবক মোস্তফিজের অকাল মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।