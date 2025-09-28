সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৫:৫৩ পূর্বাহ্ন
পাইকগাছায় ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান শারদীয় দুর্গোৎসব

মানছুর রহমান জাহিদ,পাইকগাছা
রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, ৯:১৯ অপরাহ্ন

বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা রোববার ষষ্ঠীপূজার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে। এবার খুলনার পাইকগাছা উপজেলায় ১৪৫ টি মণ্ডপ ও মন্দিরে শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজ রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) পূর্বাহ্ণে অনুষ্ঠিত হয়েছে দুর্গা দেবীর ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ ও ষষ্ঠীবিহিত পূজা। সন্ধ্যায় হয়েছে দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস।
শারদীয় দুর্গাপূজার পুণ্যলগ্ন শুভ মহালয়া অনুষ্ঠিত হয় গত ২১ সেপ্টেম্বর। এর মধ্য দিয়ে শুরু হয় দেবীপক্ষ। দুর্গাষষ্ঠীর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো দুর্গাপূজা। আজ সোমবার মহাসপ্তমী, মঙ্গলবার মহাষ্টমী, বুধবার মহানবমী এবং বৃহস্পতিবার বিজয়া দশমী।
পুরাণে বলা আছে, অসুরশক্তির কাছে পরাজিত হয়ে দেবতারা স্বর্গলোকচ্যুত হন। এই অশুভ শক্তির বিনাশে একত্রিত হন দেবতারা এবং তাদের সম্মিলিত তেজ থেকে আবির্ভূত হন এক মহাশক্তি- অসুর বিনাশী দেবী দুর্গা।
এবার শ্বশুরবাড়ি কৈলাস (স্বর্গলোক) থেকে কন্যারূপে দেবী দুর্গা আসছেন বাপের বাড়ি, এই মর্ত্যলোকে। এবার দেবী দুর্গা আসছেন গজে (হাতি) করে এবং বিদায় নেবেন দোলায় (পালকি) চড়ে।এরই ধারাবাহিকতায় খুলনার পাইকগাছা উপজেলার কপিলমুনি ইউনিয়নের আগড়ঘাটা সর্বজনীন পূজা মন্ডবেও পালিত হচ্ছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় দূর্গা উৎসব। দেবী দূর্গার আগমনে এ মন্ডপের আওতাধীন ভক্তদের মাঝে যেন আনন্দের সীমা নেই। এই মন্ডপটি আশেপাশের পাঁচ গ্রামের মধ্যে সকলের খুবই পরিচিত। এছাড়াও যেমনটি পরিচিত এই মন্ডপটিতে পূজা উৎসবও হয় অনেক উৎসব মুখর পরিবেশে।
সরজমিনে দেখা যায়, মন্ডপটিতে দেবী দুর্গার মূর্তি সহ অন্যান্য দেবদেবতার মূর্তিগুলো যেন নিপুন হাতে তৈরি করেছে। মন্ডপের ভিতর থেকে শুরু করে সর্বোপরি মন্দিরের প্রত্যেকটি স্থানে বিভিন্ন ধরনের আলোকসজ্জা সহ করা হয়েছে ভিন্ন রং বেরঙের লাইটিং এর ব্যবস্থা।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক দেবী দুর্গার ভক্তরা বলেন, আমাদের মন্দিরে এবার অন্য বারের চেয়ে দেবী দুর্গার আরাধনা ব্যাপক আয়োজনের মধ্য দিয়ে হবে এমনটাই আয়োজন করেছেন সংশ্লিষ্ট মন্ডপ কমিটির নেতৃবৃন্দরা। এছাড়াও করা হয়েছে দেবী দুর্গা সহ অন্যান্য দেবদেবীর আরাধনার মনোরম পরিবেশ।

জানতে চাইলে উক্ত পূজা মন্ডপের কোষাধ্যক্ষ প্রভাত কুমার কর্মকার
জানান, আগড়ঘাটা সর্বজনীন পূজা মণ্ডপে এবার অন্যান্য বারের চেয়ে আরও উৎসব মুখর পরিবেশে উদযাপিত হবে। ইতিমধ্যে সকল মূর্তির কার্য সম্পাদন শেষ করে ষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে। বিজয়ার মধ্যে দিয়ে এর আনুষ্ঠানিকতা শেষে হবে।

অন্যদিকে উৎসব মুখর, শান্তিপূর্ন ও সুন্দরভাবে পূজা সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পুলিশের পক্ষ থেকে সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রতিটি পূজামণ্ডপসহ আশপাশের এলাকায় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকছে।


