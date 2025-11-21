পাইকগাছায় Let’s work for Bangladesh LWFB Inc’ এর অর্থায়নে ঘর উপহার পেলেন প্রতিবন্ধী মোস্তফা 

খুলনার পাইকগাছা উপজেলার ৭নং গদাইপুর ইউনিয়নের গদাইপুর গ্রামের বাসিন্দা গরীব ও অসহায় প্রতিবন্ধী (অন্ধ) মোস্তফাকে একটি নতুন ঘর উপহার দেওয়া হয়েছে। Let’s work for Bangladesh LWFB Inc’ এর অর্থায়নে তাকে উক্ত ঘরটি উপহার স্বরুপ প্রদান করা হয়েছে।
জানা গেছে, মোস্তফা মোড়ল দীর্ঘদিন থেকেই দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। আর প্রতিবন্ধীর কষ্ট আর দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে তিনি পরিবার নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করতেন। তার দুই মেয়ে ও এক ছেলে আছে। সংসার চালানোর জন্য তার স্ত্রী অন্যের বাড়িতে কাজ করেন। যেদিন কাজ পান সেদিনই খাবার জোটে, আর যেদিন কাজ মেলে না সেদিন অনাহারেই দিন কাটে পুরো পরিবারের। একটি ভাঙ্গা টিনের ঘরেই চলছিল তাদের বসবাস যেখানে শীত বর্ষা উপেক্ষা করে বাধ্যতামূলক থাকতো হতো পরিবারের সকলকে নিয়েই।
অন্ধ ও প্রতিবন্ধী মোস্তফার এ পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে খুলনা, সাতক্ষীরা ও যশোর জেলার উক্ত ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর ও খুলনা বিশ্ব বিদ্যালয়ের এমবিএ শিক্ষার্থী মাহফুজুর রহমানের সার্বিক দিক নির্দেশনায় আলমতলা গ্রামের বিশিষ্ট সমাজসেবক মোঃ শরিফুল ইসলাম খোকন সানা এবং মো. মাসুদ সানার তত্ত্বাবধানে এবং Let’s Work for Bangladesh (LWFB Inc) এর অর্থায়নে মোস্তফা পরিবারকে উক্ত ঘরটি উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।
এছাড়াও নতুন ঘরের সাথে মোস্তফা মোড়ল পরিবারের জন্য উক্ত এমিটি ফাউন্ডেশন এক মাসের খাদ্য সামগ্রীও প্রদান করেন। জানতে চাইলে এমিটি ফাউন্ডেশনের খুলনা, সাতক্ষীরা ও যশোর জেলার প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর ও খুলনা বিশ্ব বিদ্যালয়ের এমবিএ শিক্ষার্থী মাহফুজুর রহমান ঢাকা প্রতিদিনকে জানান,
আমাদের সংগঠন Universal amity Foundation এর পক্ষ থেকে উক্ত ঘরটি ১০০ তম ঘর উপহার হিসাবে দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, দীর্ঘদিন ধরে উক্ত ফাউন্ডেশন এভাবেই গরিব ও অসহায় মানুষের পাশে রয়েছে এবং এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।