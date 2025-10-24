পাইকগাছার কপিলমুনি সিটি প্রেস ক্লাবের কমিটি গঠন: আজাদ -সভাপতি, পলাশ- সম্পাদক

কপিলমুনি সিটি প্রেস ক্লাবের কার্যকরী পরিষদের দ্বি-বার্ষিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা ১১ টায় ক্লাবের কার্যালয়ে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়, সভাপতিত্ব করেন সভাপতি এম আজাদ হোসেন। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মোঃ রফিকুল ইসলাম খান, বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব দাখিল করেন কোষাধ্যক্ষ জগদীশ দে। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি এম আজাদ হোসেন (দৈনিক খুলনা প্রতিদিন /যশোর বার্তা), কার্যকরী সহ-সভাপতি মোঃ রফিকুল ইসলাম খান (আমাদের কন্ঠ/ রূপান্তর প্রতিদিন), সহ-সভাপতি জি এম এমদাদ (বিশিষ্ট কলামিস্ট/বিডি খবর), সাধারণ সম্পাদক পলাশ কর্মকার (দৈনিক পূর্বাঞ্চল/ভয়েস অব সাতক্ষীরা), সহ-সাধারণ সম্পাদক এস কে আলীম (দৈনিক দেশ সংযোগ) সাংগঠনিক সম্পাদক পলাশ মজুমদার (দৈনিক দক্ষিণাঞ্চল), কোষাধ্যক্ষ জগদীশ দে, (দৈনিক তথ্য), প্রচার সম্পাদক জয় খান (দৈনিক ঢাকা) দপ্তর সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস খান (অনলাইন দেশ সেবা), নির্বাহী সদস্য অসীম রায় (দৈনিক চৌকস), আসাদুল মালী (নতুন খবর), আব্দুল জলিল বিশ্বাস (যুগের কন্ঠ), ও আব্দুল মজিদ গাজীকে ফটো সাংবাদিক মনোনীত করে ১৩ সদস্যের কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়।
সভাপতি এম আজাদ হোসেন তার বক্তব্য বলেন, “সাংবাদিকরা জাতির বিবেক সংবাদপত্র সমাজের আয়না হিসেবে কাজ করে। সিটি প্রেসক্লাবের সাংবাদিকরা সেই ২০১৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত সমাজের মানুষের সেবায় খবর লিখে থাকেন, শুধু তাই নয়, খেলাধুলা পরিচালনা ও অসহায় মানুষের পাশে থেকে সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে চলেছেন। এই ধারা অব্যাহত রাখতে সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান।