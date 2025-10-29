পাইকগাছার বিএনপি নেতা এনামুলের বহিস্কার আদেশ প্রত্যাহারের দাবি তৃণমূল নেতাকর্মীদের

খুলনার পাইকগাছা উপজেলা বিএনপির নির্বাচিত সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বার বার নির্বাচিত জনপ্রিয় সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান এস এম এনামুল হকের বহিস্কার আদেশ প্রত্যাহারে তারেক রহমানের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন দলটির তৃণমূল নেতাকর্মীরা। ইতিমধ্যে সাময়িক বহিষ্কার প্রত্যাহারের দাবিতে এলাকাবাসীর ব্যানারে সকল ধর্মের হাজার হাজার মানুষ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছেন।
তারপরও বহিস্কার আদেশ প্রত্যাহারে কেন্দ্রীয় নেতারা চুপ রয়েছেন। যার ফলে দলটির তৃণমূল নেতাকর্মীদের মাঝে চরম অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। জনপ্রিয় নেতা এসএম এনামুল হকের বহিস্কার আদেশ প্রত্যাহার না হলে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিরুপ প্রভাব পড়বে বলে জানিয়েছেন নেতাকর্মীরা।
উপজেলা বিএনপির নেতাকর্মীরা জানান, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের হস্তক্ষেপে দলটি থেকে বিভিন্ন সময়ে বহিষ্কার হওয়া নেতাদের বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার হলেও জনপ্রিয় এ নেতা এসএম এনামুল হকের বহিস্কার আদেশ প্রত্যাহার না হওয়ায় চরম অসন্তোষ দেখা দিয়েছে এলাকায়। বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহারের জন্য ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন দলটির তৃণমূল নেতাকর্মীরা।অনুসন্ধানে জানা গেছে, বিগত আ’লীগের সময়ে ভয়ভীতি উপেক্ষা করে শত শত নেতাকর্মী নিয়ে সব আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন পাইকগাছা উপজেলা বিএনপির সাবেক এ সাধারণ সম্পাদক ও সোলাদানা ইউপির বার বার নির্বাচিত সাবেক চেয়ারম্যান এসএম এনামুল হক।
ডানপিটে স্বভাবের এনামুল হক বিভিন্ন সময়ে সাহসি ভূমিকার জন্য তরুণ ও যুবকদের আইকন হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। দীর্ঘদিন আ.লীগের বিরুদ্ধে রাজপথে আন্দোলন সংগ্রামে এনামুলের নেতৃত্বে জেলা শহরের সব প্রোগ্রামে জীবন বাজি রেখে রাতের আঁধারে নদী পথে ট্রলার যোগে সমাবেশে যোগদান করেন।
উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব এসএম ইমদাদুল হক বলেন, ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণে নিজ দলের প্রতিপক্ষ গ্রুপের ইন্ধন ও চক্রান্তের কারণে এসএম এনামুল হকের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে ঘের দখলের অভিযোগ তুলে এনামুলকে সাময়িক বহিষ্কার করেন সাবেক জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব। কিন্তু ওই বহিস্কারে এনামুলের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ আনা হয়নি। জনপ্রিয়তার কারণে উদর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপানো হয়েছে বলে জানান তিনি।
উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন বিএনপির নেতাকর্মীরা বহিস্কার প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে কথা বলেন, লতা ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ইব্রাহিম গাজী, দেলুটি ইউনিয়ন বিএনপি সভাপতি সুজিত কুমার, সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ কুমার গাইন, সোলাদানা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আমিনুর সরদার সাধারণ সম্পাদক হাকিম সানা, লস্কর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আনারুল কাদির, রাড়ুলী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আঃ সাত্তার, গড়ুইখালী ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আবুলবাসার বাচ্চু, হরিঢালী ইউপির সহসভাপতি আঃ গফুর, কপিলমুনি ইউপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবু হানিফ, গদাইপুর ইউপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লিপটন সহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা জানান, বিএনপির নেতাকর্মীরা আ. লীগের নির্যাতনে বাড়ি ছাড়া হলে আইনজীবী নিয়োগ থেকে শুরু করে পরিবারের সব ধরনের সহযোগিতা করেছেন এস.এম এনামুল হক।
এমনকি জেল খানায় বিএনপির নেতাকর্মীদের সব ধরনের সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য অভিভাবক হিসেবে পরিচিত পান তিনি। যে কোন পরিস্থিতিতে একটা ফোন কলে যে কোন সময় স্থানে কর্মীদের জন্য ছুটে চলার নাম এনামুল। সেই সাথে জুলাই আন্দোলনে তার মেয়ে ঈশিতা ছাত্রজনতার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তৃণমূল বিএনপির নেতাকর্মীদের একটাই দাবি, অনতিবিলম্বে জনপ্রিয় নেতা এসএম এনামুল হকের বহিস্কার আদেশ প্রত্যাহার।