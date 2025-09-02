পাইকগাছার লস্করে গ্রাম পুলিশদের মাঝে বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান

খুলনার পাইকগাছা উপজেলার লস্কর ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে দফাদার ও গ্রাম পুলিশদের মাঝে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে লস্কর ইউনিয়ন পরিষদের অফিস কক্ষে ১জন দফাদার ও ৯ জন গ্রাম পুলিশদের মাঝে ছাতা, ডায়েরি, ব্যাগ, কলম ও পরিষদে দুটি ওয়েট মেশিন বিতরণ করলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাহেরা নাজনীন।
গ্রাম পুলিশদের মাঝে সামগ্রী বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন লস্কর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম সানা, ইউপি সচিব ফারুক হোসেন, ইউপি সদস্য রফিকুল ইসলাম টিএম হাসানুজ্জামান, তাজ উদ্দীন আহমেদ, মোফাজ্জলেল হোসেন, প্রেমানন্দ কুমার সানা, অরবিন্দু কুমার মন্ডল, অজ্ঞলী রানী ও অরুনা বেগমসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।