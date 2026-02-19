পাইকগাছার শ্যামনগরে বিদ্যুৎ শর্ট সার্কিটে মুদি দোকান পুড়ে ভস্মীভূত

খুলনার পাইকগাছা উপজেলার ২নং কপিলমুনি ইউনিয়নের শ্যামনগর গ্রামের সোবহান গাজীর ছেলে জিল্লুর রহমান (৩২)’র নিজ বাড়ি সংলগ্ন একটি মুদি দোকান বিদ্যুৎ শর্ট সার্কিটে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেছে।
বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত ১টা হতে দেড়টার মধ্যে যে কোন সময় বিদ্যুৎ শর্ট সার্কিটের উৎপত্তি হয়েছে বলে ধারণা করছেন এলাকাবাসী। ঘটনার বিষয়ে জানতে চাইলে দোকান মালিক জিল্লুর রহমান জানান, বুধবার দিবাগত রাত আনুমানিক ২টার দিকে আমার ফাষ্ট ফুড, মুদি সামগ্রী, কাঁচা মাল ও ষ্টেশনারী সামগ্রী দোকানটির ভিতর থেকে ধোঁয়ার গন্ধ অনুভব করি এবং তড়ি~ঘড়ি করে দোকানে গিয়ে দেখি দোকানে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। এ সময় আমি চি`ৎ`কা`র করলে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অনেক চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
ততক্ষণে দোকানের ভিতরে থাকা ফ্রিজসহ সকল মালামাল ও আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। উক্ত ঘটনায় তার আনুমানিক ৫ লক্ষ টাকার ক্ষতিসাধন হয়েছে বলেও জানান দোকান মালিক জিল্লুর রহমান।
এদিকে খবর পেয়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ ফজলে রাব্বী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।