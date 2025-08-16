পাইকগাছার সোলাদানা ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্মবার্ষিকী পালিত

খুলনার পাইকগাছা উপজেলার সোলাদানায় বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮১ তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে।
এ উপলক্ষে শুক্রবার বিকেলে সোলাদানা ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে বিএনপি নেতা ইসরাফিল মোড়লের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সোলাদানা ইউনিয়নের বার বার নির্বাচিত সাবেক চেয়ারম্যান এসএম এনামুল হক। এসময় আরও বক্তব্য রাখেন, সাবেক ছাত্রনেতা জিএম মিজানুর রহমান মিজান, এসএম বাবুল আক্তার, আমিনুর সরদার, আব্দুল হাকিম সানা, শামীম জোয়ার্দার, আফসার সানা, আসলাম গাজী, মোজাম সরদার, হাফিজুল গাজী, কামাল সানা, বিল্লাল গাজী, আব্দুর রহমান গাজী, আলাউদ্দিন মোড়ল, মনি শংকর, রবীন বাছাড়, জাকির সরদার, হাশেম সরদার, আক্তার সানা ও রাজীব মন্ডল।
দোয়া অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মুফতি মোফাজ্জেল হোসেন ও মুফতি সাইফুল ইসলাম।
অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত জনসাধারণের মাঝে উন্নতমানের খাবার বিতরণ করা হয়।