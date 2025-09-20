পাইকগাছা নির্মাণাধীন মসজিদের ২য় তলায় গলায় ফাঁস দিয়ে যুবকের আত্মহত্যা

খুলনার পাইকগাছা উপজেলার কপিলমুনি কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের দ্বিতীয় তলায় নির্মানাধীন মেহেরাবের ছাদের বাসের সাথে গামছা পেঁচিয়ে এক যুবক আত্মহত্যা করেছে। উক্ত হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটেছে আজ শনিবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে।
জানা যায়, হরিঢালী গ্রামের মজিদ বিশ্বাস মনুর পুত্র আসাদুল বিশ্বাস (২৭) দীর্ঘদিন মানসিক রোগে ভুগছিল। মৃত্যুর আগের দিনও আসাদুল বিশ্বাস তার পিতার হাত কামড়িয়ে দেয়। ঘটনার দিন বাড়িতে উৎপাত শুরু করলে পিতা তাকে সঙ্গে করে কপিলমুনি বাজারে নিয়ে আসে। বাজারে এসে তার পিতার পানের দোকানে বসে। কিছুক্ষণ পর সকাল দশটার দিকে পিতাকে শারীরিক অসুস্থতার কথা বলে মসজিদে বিশ্রামের জন্য চলে যায়। এর ঘন্টা দুই পর গোবিন্দ নামের একজন শ্রমিক এসে আসাদুলের পিতাকে মৃত্যুর খবর দেয়।
কপিলমুনি পুলিশ ফাঁড়ির ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ আজগর হোসেন ঘটনা স্থল পরিদর্শন করেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করে ময়না তদন্তের জন্য খুমেক হাসপাতালে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছিল।