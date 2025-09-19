পাইকগাছা পৌর বিএনপির দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন: সভাপতি- আসলাম, সম্পাদক- সেলিম নির্বাচিত

উৎসবমুখর পরিবেশে খুলনার পাইকগাছা পৌর বিএনপির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন-২০২৫ সম্পন্ন হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে পৌরসভা বিএনপির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন খুলনা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান মন্টু। এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, কেন্দ্রীয় বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জয়ন্ত কুমার কুণ্ডু।
পৌর বিএনপির সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক আসলাম পারভেজের সভাপতিত্বে ও সাবেক পৌরসভা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক জিয়াউদ্দিন নায়েবের সঞ্চালনায় বক্তব্য আরও রাখেন, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মোল্লা খায়রুল ইসলাম, শেখ তৈয়বুর রহমান, ইনামুল হক সজল, জেলা সদস্য সুলতান মাহমুদ, মল্লিক আব্দুস সালাম, উপজেলা বিএনপির সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক ডাঃ মোঃ আব্দুল মজিদ, সদস্য সচিব এস এম ইমদাদুল হক।
সম্মেলন উপলক্ষে আলোচনা সভা শেষে দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ভোটে সভাপতি পদে আসলাম পারভেজ ছাতা প্রতিকে ৩৫৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মিরাজুল ইসলাম চেয়ার প্রতীকে ১৯৪ ভোট পেয়েছেন।
সাধারণ সম্পাদক পদে কামাল আহম্মেদ সেলিম নেওয়াজ হাতি প্রতীকে ৪২২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সেলিম রেজা লাকি পেয়েছেন ১৬৩ ভোট।
সাংগঠনিক সম্পাদক পদে দুই জন নির্বাচিত হয়েছেন ১ম শেখ রুহুল কুদ্দুস মই প্রতিকে ৩৭৯ ভোট, ২য় মনিরুল ইসলাম মন্টু কলস প্রতিকে ২৫০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোহর আলী ফুটবল প্রতিকে পেয়েছেন ১৭০ ভোট। পাইকগাছা পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের ৫৯৮ জন ভোটারের মধ্যে ৫৬০ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। সভাপতি পদে ১২টি ভোট নষ্ট ঘোষনা করেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্যরা।
নির্বাচন পরিচালা কমিটির দায়িত্ব পালন করেন এ্যাড চৌধুরী আব্দুস সবুর, এ্যাড তফসিরুজ্জামান, এ্যাড মাসুদ করিম, জিএম মিজানুর রহমান, এ্যাড হবিবুর রহমান মালী।