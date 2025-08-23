পাইকগাছা রিপোর্টার্স ইউনিটির কমিটি গঠন উপলক্ষে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

খুলনার পাইকগাছা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার সকালে রিপোর্টার্স ইউনিটির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সভাপতি শেখ সেকেন্দার আলী।
সাধারণ সম্পাদক ফসিয়ার রহমানের সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন, সহ-সভাপতি আসাদুল ইসলাম আসাদ, যুগ্ম সম্পাদক জিয়াউদ্দিন নায়েব, ক্যাশিয়ার ফিরোজ আহম্মেদ, নির্বাহী সদস্য জিএম মিজানুর রহমান, জহুরুল ইসলাম, হাফিজুর রহমান রিন্টু, মাঝহারুল ইসলাম, কাজী সোহাগ মিথুন, আনোয়ারুল ইসলাম ও শফিয়ার রহমান। সভায় কমিটির মেয়াদ দু-বছর পুর্ণ হওয়ায় পরবর্তী দ্বি-বার্ষিক কমিটি গঠন উপলক্ষে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।