পাকুন্দিয়ার হত্যা মামলার আসামী আটক

র্যাব-১৪ কিশোরগঞ্জ র্যাব-৮ বরিশাল যৌথ অভিযানে পাকুন্দিয়া থানার ক্লুলেস অটোরিক্সা চালক সুলতান (৬২) হত্যা মামলার আসামী মোঃ সোহরাব হোসেন (৪০) কে আটক করেছেন। শুক্রবার ২২ আগস্ট সন্ধ্যায় বরিশাল এয়ারপোর্ট থানার হরিপাশা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাদের আটক করা হয়।
মামলার সূত্রে জানা যায়, বাদীর স্বামী সুলতান (৬২) একজন অটোরিক্সা চালক। প্রতিদিনের ন্যায় গত আগস্ট ৩ সকালে তার ব্যাটারি চালিত অটোরিক্সা নিয়ে বাহির হয়। তারপর সারাদিন অবিবাহিত হওয়ার পরেও বাড়িতে ফিরে না আসায় বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করতে থাকে। জানতে পায়, একজন অজ্ঞাতনামা বয়স্ক লোক পাকুন্দিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অজ্ঞান অবস্থায় চিকিৎসাধীন আছে। পাকুন্দিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে তার স্বামীকে অজ্ঞান অবস্থায় পায়। পরবর্তীতে ভিকটিমকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কিশোরগঞ্জ সদর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ৪ আগস্ট তারিখ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।
হত্যার এ ঘটনায় স্ত্রী বাদী হয়ে পাকুন্দিয়া থানায় অজ্ঞাতনামা আসামীদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করেন।র্যাব-১৪ মামলার রহস্য উদঘাটন ও ঘটনার সাথে জড়িত আসামীদের আটকের জন্য ছায়াতদন্ত শুরু করে ।
র্যাব-১৪ সিপিসি-২ কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লীডার মোঃ আশরাফুল কবির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায় কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিওিতে অভিযান চালিয়ে বরিশাল র্যাব-৮ এর সহায়তায় তাকে আটক করা হয়। আসামীর বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগত ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য পাকুন্দিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।