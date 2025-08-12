পাগলুর মায়া হলেন সাফা

ঢাকাপ্রতিদিন বিনোদন ডেস্ক : দীর্ঘদিন পর মোশাররফ করিমের সঙ্গে জুটি হিসাবে নতুন নাটকে কাজ করলেন সাফা কবির। এ অভিনেত্রী এখন খুব বেছে বেছে কাজ করছেন। ফলে নাটকের সংখ্যা কমে গেছে।
সম্প্রতি তিনি শুটিং শেষ করলেন ‘পাগলু’ নামের একটি নাটকের। এতে বয়সকে পাত্তা না দিয়ে তারুণ্যে ভেসে চলতে চাওয়া এক তরুণের চরিত্রে অভিনয় করেছেন মোশাররফ করিম। তার জীবনের গল্প নিয়েই নির্মিত হয়েছে এ নাটক।
এটি পরিচালনা করেছেন সালমান রহমান খান। নির্মাতা জানান, শুটিং শেষ হয়েছে, এখন নাটকটি রয়েছে সম্পাদনার টেবিলে। শিগগিরই এটি একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে মুক্তি পাবে। নাটকে হাস্যরসের মাধ্যমে এক সামাজিক বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি।
এতে ‘মায়া’ চরিত্রে দেখা যাবে সাফা কবিরকে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘গল্পটি দারুণ। এটি কমেডি ধাঁচের একটি গল্প, এর মধ্য দিয়ে একটি বার্তা দেওয়া হয়েছে। মোশাররফ ভাইয়ের সঙ্গে এর আগেও অনেক কাজ করেছি। আশা করছি, এ নাটকেও আমাদের রসায়ন দর্শকদের ভালো লাগবে।’
এ জুটি প্রসঙ্গে নির্মাতা বলেন, ‘দর্শক যে মোশাররফ করিমকে দেখতে পছন্দ করেন, এ নাটকে সেই চেনা অভিনেতাকে ফিরিয়ে এনেছি। সাফা কবিরও অনেকদিন পর তার সঙ্গে কাজ করছেন। তাদের জুটি নিয়েও ভালোলাগার জায়গা আছে। আশা করছি দর্শকের নাটকটি ভালো লাগবে।’
সেজান নূরের চিত্রনাট্যে নাটকটিতে আরও অভিনয় করেছেন মিলি বাশার, জাবেদ গাজী প্রমুখ।
