/ সাতক্ষীরা

পিআর মার্কা নির্বাচন,হাসিনা মার্কা নির্বাচন এই বাংলায় হবে না- সাবেক এমপি হাবিব

তালা (সাতক্ষীরা)প্রতিনিধি
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, ১০:৪০ অপরাহ্ন

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা ও জাকজমকপূর্ণ পরিবেশে তালার মাগুরা ইউনিয়ন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি,র) দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলন শেষে সর্বসম্মতি ক্রমে সভাপতি শেখ আমিনুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক এসএম শহিদুল ইসলাম, সি.সহ-সভাপতি প্রভাষক সাইদুর রহমান নির্বাচিত করা হয়।

আজ সোমবার(১৫ ই সেপ্টেম্বর) বিকাল ৫ টায় মাগুরা ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে মাগুরা আইডিয়াল কলেজ মাঠ প্রাঙ্গণে দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে মাগুরা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি(ভারপ্রাপ্ত) আব্দুস ছাত্তার এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন, সাতক্ষীরা-০১ (তালা-কলারোয়া) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় বিএনপি’র প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক মোঃ হাবিবুল ইসলাম হাবিব।

প্রধান অতিথি এ সময় তার বক্তব্যে বলেন, একটি দল পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন চাচ্ছে। হাসিনা মার্কা নির্বাচনের আশা করছে। তাদের উদ্দ্যেশে বলতে চাই পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন এই বাংলার মাটিতে হবে না। হাসিনা মার্কা নির্বাচন এই বাংলার মাটিতে হবে না। সাধারণ জনগণ গনতন্ত্রে বিশ্বাসী। তার তাদের ভোটাধিকার সচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মধ্য দিয়ে যে উন্নয়ন করবে তাকে ভোট দিতে চাই। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি বীর উত্তম জিয়াউর রহমান সংসদে বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম সংযুক্ত করেছিলেন। তিনি ইসলামের জন্য কাজ করেছেন। অতএব ইসলামের দোহাই দিয়ে সাধারণ মানুষকে ভোটের বিভ্রান্ত সৃষ্টি করা যাবে না। আপনারা সর্বশেষ নির্বাচনে ১৭টি আসন পেয়েছিলেন। তাই আসুন ঐক্যবদ্ধ হয়ে আগামীর বাংলাদেশ গড়ি। নেতা-কর্মীদের সতর্ক করে তিনি বলেন, দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা যাবে না, কোনো অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়ানো যাবে না। এসময় তিনি কর্মীদের মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট সংগ্রহের নির্দেশ দেন।

মাগুরা ইউনিয়ন যুবদলের আহবায়ক শাহিনুর রহমান ও সাবেক ছাত্রদল নেতা ইউপি সদস্য ফারুক হোসেনের সঞ্চালনায় প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহবায়ক টিম প্রধান জনাব আবুল হাসান হাদী। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাাখেন, তালা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মৃণাল কান্তি রায়, সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ শেখ শফিকুল ইসলাম শফি, সাবেক সি.সহ-সভাপতি গোলাম মোস্তফা, সাবেক যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন, সাবেক যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও ইউপি চেয়ারম্যান এম মফিদুল হক লিটু, জেলা জাসাস এর আহবায়ক শেখ জিল্লুর রহমান, উপজেলা যুবদলের আহবায়ক মির্জা আতিয়ার রহমান।

বক্তব্য রাখেন, তালা উপজেলা বিএনপির বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক হাসিবুল ইসলাম হাসিব, তালা উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফিজ, বিশ্বাস ওয়াজেদ আলী, উপজেলা যুবদলের সি.যুগ্ম আহবায়ক সাইদুর রহমান সাইদ, জালালপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সরদার সোহারব হোসেন, কুমিরা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম,খলিশখালী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি নুর আহম্মাদ আলী, তালা উপজেলা কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক জামের আলী মেম্বার, উপজেলা সেচ্ছাসেবকদলের সদস্য সচিব আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা ওলামাদলের আহবায়ক মিজানুর রহমান, উপজেলা শ্রমিক দলের সি. যুগ্ম আহবায়ক শফিকুর ইসলাম পাড়, উপজেলা মহিলা দলের আহবায়ক মেহেরুন নেছা মিনি, উপজেলা মৎস্যজীবিদল আহবায়ক প্রভাষক আরিফুল ইসলাম,তালা উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক আসাদুল ই্সলাম, ইউনিয়ন যুবদলের সদস্য সচিব সরজিৎ সরকার প্রমুখ।


