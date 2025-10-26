পিয়ার আলী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ছাত্রদলে যোগদান অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কর্মসূচি ও সংগঠনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে গাজীপুরের শ্রীপুরের পিয়ার আলী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থীরা যোগ দিলেন ছাত্রদলে। আজ রোববার সকাল ১১টার দিকে কলেজের হলরুমে ছাত্রদলের উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জুলাই আন্দোলনে অংশ নেওয়া প্রায় দুই শতাধিক শিক্ষার্থী আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলে যোগ দেন।
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির সহ–স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ও গাজীপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. এস. এম. রাফিকুল ইসলাম বাচ্চু। তিনি নবযোগদানকারী শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন এবং বলেন, “ছাত্রদল কোনো দলীয় সংগঠন নয়, এটি একটি জাতীয় চেতনার প্রতীক। যে চেতনা দেশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের পক্ষে অবস্থান নেয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিয়ার আলী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখা ছাত্রদলের সভাপতি মো. আল-আমীন এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক আর এস রিজভী। আলোচনা পর্বে বক্তারা বলেন, বর্তমান প্রজন্মকে দেশপ্রেম, সাহস ও গণতান্ত্রিক চেতনায় গড়ে তুলতে ছাত্রদলের আদর্শ অপরিহার্য। তাঁরা আরও বলেন, শিক্ষাঙ্গনে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে এবং ছাত্রসমাজের ন্যায্য দাবি আদায়ে ছাত্রদল সবসময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীপুর পৌর বিএনপির সদস্যসচিব ও কলেজের দাতা সদস্য আলহাজ বিল্লাল হোসেন বেপারী, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক সদস্য আবদুল হান্নান সজল মাস্টার, মো. আবুল বাসার সরকার, পিয়ার আলী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মনজুরুল ইসলাম, শিক্ষক প্রতিনিধি মাহমুদুল হাসান মানিক ও নজরুল ইসলাম সেলিম, পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব আজিজুল হক রাজন।
প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন গাজীপুর জেলা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও শ্রীপুর উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জিয়াউল করিম রিফাত মোল্লা।
তিনি বলেন, “আজকের শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনের নেতৃত্ব দেবে। ছাত্রদলের পতাকা গণতন্ত্র, অধিকার ও ন্যায়ের সংগ্রামের প্রতীক। তাই শিক্ষার্থীদের এই যোগদান দেশের ভবিষ্যতের জন্য আশার আলো।”
অনুষ্ঠানে নবযোগদানকারীদের হাতে ছাত্রদলের প্রতীকী ব্যাজ ও ফুল তুলে দেওয়া হয়। পরে শিক্ষার্থীরা ছাত্রদলের শপথ বাক্য পাঠ করেন।
পুরো অনুষ্ঠানজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করে। শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস, স্লোগান ও করতালিতে বারবার মুখরিত হয় কলেজ প্রাঙ্গণ।