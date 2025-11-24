পিরুজালী ইউনিয়নে বিএনপির দিনব্যাপী গ্রাম্য বৈঠক

গাজীপুর সদর উপজেলার পিরুজালী ইউনিয়নে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে দিনব্যাপী গ্রাম্য বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার (২৪ ডিসেম্বর) ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডজুড়ে এসব বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের ঢল নামে বিভিন্ন স্থানে। এতে ইউনিয়নজুড়ে নির্বাচনী উত্তাপ আরও বেড়ে যায়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ-স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক, গাজীপুর জেলা বিএনপির ১ নম্বর যুগ্ম আহ্বায়ক এবং গাজীপুর-৩ আসনে ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক ডা. এস এম রফিকুল ইসলাম বাচ্চু। বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্ব আবু তাহের মুসল্লী এবং সঞ্চালনা করেন আলহাজ্ব আবু বকর সিদ্দিক।
প্রতিটি বৈঠকস্থলে স্থানীয় বিএনপি নেতাদের উপস্থিতি এবং নেতাকর্মীদের দৃশ্যমান উৎসাহ–উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। দিনব্যাপী চলা এই কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক সদস্য ও সদর উপজেলার সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব জয়নাল আবেদীন রিজভী, সদর উপজেলার আহ্বায়ক সদস্য নাজিম বেপারী, হাবিবুর রহমান বেপারী, ডি. এম. আজহার, মাসুদুল কবির মোনায়েমসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের অসংখ্য নেতা-কর্মী।
বক্তারা বলেন, দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, মানুষের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং গাজীপুর-৩ আসনে পরিবর্তন আনতে জনগণ এখন ধানের শীষের পক্ষেই ঐক্যবদ্ধ। পিরুজালী ইউনিয়নের ঘরে ঘরে ধানের শীষের পক্ষে সমর্থনের জোয়ার বইছে।” দিনব্যাপী গ্রাম্য বৈঠককে ঘিরে পুরো এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ এবং নির্বাচনী আমেজ বিরাজ করতে দেখা গেছে।