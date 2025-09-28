পিরোজপুরের কচা নদীর তীরে বিশ্ব নদী দিবস পালিত

পিরোজপুরের কাউখালীতে নদীবন্ধু সমাজ এর উদ্যোগে দিন ব্যাপী বিশ্ব নদী দিবস পালিত হয়েছে। “এসো নদীর বন্ধু হই, নদী সংরক্ষণে ব্রতী রই” এ প্রতিপাদ্য কে সামনে রেখে
আজ রবিবার(২৮ সেপ্টেম্বর) সকালে কচা নদীর বেকুটিয়া সেতু সংলগ্ন ডলফিন চত্ত্বরে পিরোজপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আশরাফুল আলম খান দিন ব্যাপী এ কর্মসূচির উদ্ভোধন করেন। প্রথমে ডলফিন চত্বর থেকে একটি বর্নাঢ্য শোভাযাত্রা বেড় হয়ে বেকুটিয়া সেতু পরিদর্শন করে। পরে কচা নদীর তীরে বৃক্ষ রোপন, নদীততে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ ও নদী সুরক্ষায় নদী তীরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় হয়।
অনুষ্ঠানে কাউখালী উপজেলা নির্বাহি কর্মকর্তা স্বজল মোল্লা ও পিরোজপুর জেলা স্কাউট সাধারন সম্পাদক বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। আনুস্ঠানে নদী বন্ধু সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি প্রাণ কৃষ্ণ বিশ্বাস এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন এটিএন বাংলার পিরোজপুর জেলা প্রতিনিধি মোঃ শফিকুল ইসলাম মিলন, নদী বন্ধু সমাজের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাকির হোসেন, সদস্য দেবদাস মজুমদার প্রমুখ।
পরে বাংলাদেশ নদীবন্ধু সমাজের সভাপতিত্বে নদী বিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করের নদীবন্ধু মো. আলামিন বাকলাই।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পিরোজপু জেলা প্রশাসক বলেন, বিশ্ব নদী দিবসে উপকূলীয় পিরোজপুরের একটি গুরুত্ব রয়েছে। এ জেলায় কচা, বলেশ্বর, সন্ধ্যা, কালিগঙ্গাসহ অসংখ্য শাখা নদী বহমান। এসব নদী মরে গেলে এ উপকূলীয় জনজীবনে বিরুপ প্রভাব পরবে। আমাদের এ নদীর সাথে মানুষের জীবন প্রবাহে একাকার। তাই নদীর দূষনমুক্ত করতে হবে এবং এর গতিধারা ঠিক রেখে নদীকে সূরক্ষা করতে হবে। আসুন আমরা সবাই মিলে নদীর বন্ধু হই নদী বাচাই।