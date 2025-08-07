পিরোজপুরে ইন্দুরকানিতে বিশেষ অভিযানে ১কেজি গাঁজাসহ গ্রেফতার যুবক

পিরোজপুরের ইন্দুরকানীতে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের বিশেষ অভিযানে ৯শত গ্রাম নেশা জাতীয় মাদকদ্রব্য গাঁজাসহ মাছুম শেখ (৩৭) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে ।এ ঘটনায় ইন্দুরকানী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা রুজু করা হয়।
আজ বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকালে পিরোজপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। বুধবার (৬ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭ টার দিকে উপজেলার চন্ডিপুর ইউনিয়নের মধ্য কলারণ গ্রামের মাছুম শেখ এর কাছ থেকে গাঁজা উদ্ধার করা হয়। সে মধ্য কলারণ গ্রামের মো. হাবিবুর রহমান শেখের ছেলে।
থানা সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা পুলিশ সুপার খাঁন মুহাম্মদ আবু নাসেরের নির্দেশে ও জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জ মিলন কুমার মন্ডলের নেতৃত্বে এসআই রবিন রহমান সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সের সহায়তায় চন্ডিপুর ইউনিয়নের জমাদ্দার হাট বাজার রোডস্থ ডা. লুৎফর রহমানের বাড়ির সামনের রাস্তায় অভিযান পরিচালনা করে মাদক ব্যবসায়ী মাছুম শেখের কাছ থেকে গাঁজাসহ তাকে গ্রেফতার করা হয়। উদ্ধারকৃত গাঁজার বাজার মূল্য প্রায় ৩৬ হাজার টাকা।
ইন্দুরকানী থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মারুফ হোসেন বলেন, চন্ডিপুরের মধ্য কলারন এলাকা থেকে প্রায় ১কেজি গাঁজাসহ মাছুম শেখ নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। তাকে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।