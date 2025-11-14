পীর সাহেব কেবলার শুভাগমনে মতলব উত্তরে ঈছালে ছাওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় ছারছীনা দরবার শরীফের গদ্দীনশীন পীর সাহেব কেবলা আমীরে হিযবুল্লাহ আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মুফতী শাহ্ আবু নছর নেছারুদ্দিন আহমাদ হোসাইন (মা. জি. আ.) এর শুভাগমন উপলক্ষে হিযবুল্লাহ সম্মেলন ঈছালে ছাওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে।
আগামী ১৮ নভেম্বর মঙ্গলবার মতলব উত্তর উপজেলার ছেংগারচর বাজার টিএন্ডটি অফিস সংলগ্ন দক্ষিণে দীনিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন মাঠে ছারছীনা দরবার শরীফের গদ্দীনশীন পীর সাহেব কেবলা আমীরে হিযবুল্লাহ আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মুফতী শাহ্ আবু নছর নেছারুদ্দিন আহমাদ হোসাইন (মা. জি. আ.) প্রধান অতিথি হিসেবে তাশরীফ আনবেন। উক্ত ঈছালে ছাওয়াব মাহফিলে এই মহান ওলীর পাশে কিছু সময় অবস্থান করে ইহ-পরকালীন নাজাতের দিক নির্দেশনা অর্জনে সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে দাওয়াত প্রদান করেছে মাহফিল এন্তেজামিয়া কমিটি।
উল্লেখ্য ছারছীনা দরবার শরফি উপমহাদেশের শতাব্দীর ঐতিহ্যধন্য শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক দরবার শরীফ। এই দরবারের প্রতিষ্ঠাতা যুগ শ্রেষ্ঠ আলেম আল্লামা শাহ শূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (রঃ) তদীয় পীর মুজাদ্দিদে জামান হযরত মাওলানা আবু বক্কর সিদ্দিক (রঃ) এর নিকট থেকে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক ইলম অর্জন করে তারই নির্দেশে ছারছীনা কেন্দ্রিক গোটা বাংলাদেশে দ্বীন কায়েমের খেদমত শুরু করেন। তিনি ও তৎপরবর্তী দুই মহান ওলীর প্রচেষ্টায় এ দেশে লক্ষ ওলী পয়দা হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে লক্ষ হক্কানী আলেম, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হাজার হাজার মসজিদ ও মাদ্রাসা। ব্যক্তি,পরিবার, সমাজ ও জাতীয় পর্যায়ে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠায় ছারছীনা দরবারের অবদান অনন্য।