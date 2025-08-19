পুতিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের জন্য প্রস্তুত জেলেনস্কি

ঢাকাপ্রতিদিন আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, যুদ্ধ শেষ করার জন্য তিনি রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সরাসরি বৈঠক করতে ইচ্ছুক।
সোমবার ওয়াশিংটন থেকে এএফপি এ খবর জানায়।
হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং বেশ ক’জন ইউরোপীয় নেতার সঙ্গে আলোচনার পর জেলেনস্কি সাংবাদিকদের বলেন, প্রায় সাড়ে তিন বছর আগে মস্কোর আক্রমণের পর ভলোদিমির পুতিনের সঙ্গে প্রথম মুখোমুখি সাক্ষাতের জন্য তিনি প্রস্তুত আছেন।
জেলেনস্কি শীর্ষ সম্মেলনের পরে বলেন, ‘আমি নিশ্চিত করেছি যে, আমরা পুতিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের জন্য প্রস্তুত এবং সমস্ত ইউরোপীয় নেতারা আমাকে সমর্থন করেছেন।’
রাশিয়ার ধারাবাহিক অগ্রগতির পাশাপাশি যুদ্ধের অবসান ঘটাতে ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়ার জন্য ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে পড়েছেন জেলেনস্কি ।
হোয়াইট হাউসের বৈঠকের আগে, ট্রাম্প ইউক্রেনকে ক্রিমিয়া ছেড়ে দিতে এবং ন্যাটোতে যোগদানের লক্ষ্য ত্যাগ করতে চাপ দিয়েছিলেন-এ দু’টিই ছিল পুতিনের মূল দাবি।
ওভাল অফিসে একান্ত বৈঠকে সাক্ষাৎ করার পর জেলেনস্কি জোর দিয়ে বলেন, তিনি ট্রাম্পের কাছে যুদ্ধক্ষেত্রের একটি স্পষ্ট চিত্র উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন।
তার অফিস থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, জেলেনস্কি বলেন, ‘আমাদের বৈঠকগুলোর মধ্যে এটি ছিল সেরা।’ ‘আমি যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি সম্পর্কে সমস্ত আমেরিকান সহকর্মীদের কাছে, এমনকি মানচিত্রেও, অনেক কিছু দেখাতে সক্ষম হয়েছি।’
পরবর্তীতে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁ সাংবাদিকদের বলেন, ইউক্রেনের কাছ থেকে ছাড়ের পরিবর্তে, শীর্ষ সম্মেলনে শান্তি চুক্তির ক্ষেত্রে নিরাপত্তার নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়।
ট্রাম্প বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমন্বয় করে বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশ এই নিশ্চয়তা প্রদান করবে।’
জেলেনস্কি আরও বলেন, ‘এটি গুরুত্বপূর্ণ যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি স্পষ্ট সংকেত দিয়েছে যে এটি সেই দেশগুলোর মধ্যে থাকবে যারা ইউক্রেনের জন্য সহায়তা, সমন্বয় এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তায় অংশগ্রহণ করবে।’
জেলেনস্কি বলেন, এই পরিকল্পনাগুলো ‘আগামী সপ্তাহ বা দশ দিনের মধ্যে কোনোভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে’ করা হবে।
ঢাকাপ্রতিদিন /এআর