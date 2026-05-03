পুলিশের ১৬ ডিআইজি ও ১ অতিরিক্ত ডিআইজি বাধ্যতামূলক অবসরে

বাংলাদেশ পুলিশের ১৬ জন ডিআইজি ও ১জন অতিরিক্ত ডিআইজি পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠিয়েছে সরকার।
আজ রোববার (৩ মে) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ শাখা-১ হতে জারি করা প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে এতে স্বাক্ষর করেছেন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মঞ্জুর মোর্শেদ চৌধুরী।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন) এর ৪৫ খাবার বিধান অনুযায়ী জনস্বার্থে সরকারি চাকরি থেকে অবসর প্রদান করা হয়।
অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা হলেন -পুলিশের এন্টি টেরোরিজম ইউনিটের ডিআইজি মফিজ উদ্দিন আহমেদ,হাইওয়ে পুলিশের ডিআইজি ইমতিয়াজ আহমেদ, সিআইডির ডিআইজি মোঃ হাবিবুর রহমান,পুলিশ অধিদপ্তরের ডিআইজি সালেহ মোহাম্মদ তানভীর, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তরের মোঃ হারুন-অর-রশীদ,পুলিশ স্টাফ কলেজের ডিআইজি এসএম আক্তারুজ্জামান।
নোয়াখালী পিটিসির ডিআইজি মোঃ হায়দার আলী খান, খুলনা পিটিসির ডিআইজি মাহবুবুর রহমান ভূইয়া, ট্যুরিস্ট পুলিশের ডিআইজি মোঃ রুহুল আমিন,হাইওয়ে পুলিশের ডিআইজি মোঃ রফিকুল হাসান গনি,
নৌ পুলিশের ডিআইজি মোঃ মিজানুর রহমান,রংপুরের পুলিশ কমিশনার মোঃ মজিদ আলী,পুলিশ অধিদপ্তরের ডিআইজি কাজী জিয়া উদ্দিন,রেলওয়ে পুলিশের ডিআইজি মোঃ গোলাম রউফ খান, পিটিসি রংপুরের ডিআইজি শেখ মোহাম্মদ রেজাউল হায়দার, হাইওয়ে পুলিশের ডিআইজি রখফার সুলতানা খানম, রেলওয়ে পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি ফারহাত আহমেদ।
প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে, তারা বিধি অনুযায়ী অবসর সুবিধা পাবেন।
জনস্বার্থে এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করা হবে বলেও প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে।