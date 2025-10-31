পুলিশ একাডেমি থেকে লাপাত্তা ডিআইজি

গ্রেফতারের খবর পেয়ে রাজশাহী সারদা পুলিশ একাডেমি থেকে পালিয়ে গেছেন পুলিশের এক উপ-মহাপরিদর্শক (ডিআইজি)। তার নাম এহসানউল্লাহ।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) সকাল থেকে তিনি লাপাত্তা।যদিও পরদিন বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) ডাকযোগে তিনি একটি ছুটির আবেদন পাঠিয়েছেন। তবে সেটি গৃহীত হয়নি।
বিসিএস ২০ ব্যাচের ওই কর্মকর্তা পুলিশ একাডেমির অ্যাডমিন অ্যান্ড লজিস্টিকস শাখার দায়িত্বে ছিলেন। তার বিরুদ্ধে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তার বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে।
পুলিশ একাডেমির পুলিশ সুপার (অ্যাডমিন অ্যান্ড লজিস্টিক) সাইফুল ইসলাম বলেন,বুধবার সকাল থেকে তিনি কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন।তবে বৃহস্পতিবার ডাকযোগে একটি ছুটির আবেদন পাঠিয়েছেন। তবে সেটি গৃহীত হয়নি।
ডিআইজি এহসানউল্লাহ কেন পালিয়েছেন, সে বিষয়ে কোনো তথ্য দিতে পারেননি পুলিশ সুপার সাইফুল ইসলাম। তবে পুলিশের একটি সূত্রমতে , বুধবারই তাকে আটকের জন্য ঢাকা থেকে একটি দল এসেছিল। টের পেয়ে মোটরসাইকেল যোগে সটকে পড়েন এহসানউল্লাহ।
এ বিষয় জানতে চাইলে পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি মিডিয়া এএইচএম শাহাদাত হোসাইন বলেন, ‘আমিও শুনেছি- তিনি দুইদিন ধরে কর্মস্থলে অনুপস্থিত। তবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিষয়টি আমার জানা নেই। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের নিজস্ব তদন্ত সংস্থা আছে। তারা তাদের নিজেদের মতো করে কাজ করে থাকেন।