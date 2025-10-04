পূজার ছুটি বাড়ানোর দাবিতে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন খুবি শিক্ষার্থীদের

ঢাকাপ্রতিদিন প্রতিবেদক : দুর্গা ও লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে ছুটির সময়সীমা বাড়ানোর দাবিতে আগামী ৯ অক্টোবর পর্যন্ত সব ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) শিক্ষার্থীরা। শনিবার (৪ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিচালিত ফেসবুক পেজ ‘টু ওয়ান’ থেকে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।
তবে বিশ্ববিদ্যালয়টির কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত সব পরীক্ষা বন্ধ রাখার বিষয়ে নিশ্চয়তা দিয়েছে। কিন্তু ক্লাস বন্ধের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি।
বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, দুর্গাপূজা উপলক্ষে ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত ৯ দিন বন্ধ ছিল। বন্ধ শেষে ৫ অক্টোবর রোববার থেকে ক্লাস-পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা।
শিক্ষার্থীরা বলছেন, দুর্গাপূজা এখনো শেষ হয়নি এবং ৬ অক্টোবর (সোমবার) লক্ষ্মীপূজা রয়েছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো খুবিতেও ছুটির সময়সীমা বাড়ানো হোক।
চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী নুর হাসান শাহরিয়ার বলেন, ‘৬ অক্টোবর লক্ষ্মীপূজা থাকায় আমরা প্রশাসনকে বারবার অনুরোধ করি ছুটি বাড়ানোর জন্য। কিন্তু তারা আমাদের সঙ্গে অসহযোগিতা করেছে এবং বারবার ফোন দেওয়া সত্ত্বেও সাড়া দেয়নি।
এবিষয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. নাজমুস সাদাত বলেন,‘শিক্ষার্থীরা ফোন দিয়ে দেখা করার কথা জানিয়েছিল, কিন্তু যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ তাই সরাসরি দেখা করা সম্ভব হয়নি। তাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।’
মো. নাজমুস সাদাত আরও বলেন, ‘প্রশাসন ইউজিসির চিঠি অনুযায়ী ৯ তারিখ পর্যন্ত সব পরীক্ষা বন্ধ রাখার নির্দেশনা দিয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়টির রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. এস এম মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘আমরা ইউজিসি থেকে কোনো নোটিশ পাইনি। আমরা মন্ত্রণালয়ের বাইরে কোনো কথা বলতে পারি না। তবে শিক্ষার্থীরা অনুরোধ করেছে পরীক্ষা বন্ধ রাখার, আমি আশ্বস্ত করেছি। তাঁরা আমাকে ক্লাস বন্ধের কথা জানায়নি।’
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর