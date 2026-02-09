পূর্বাচল ৩০০ ফিটে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা: যুবদল নেতা নিহত, গুরুতর আহত ১

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার পূর্বাচল ৩০০ ফিট সড়কে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় এক যুবদল নেতা নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও একজন। সোমবার (গতরাত) সাড়ে ১১টার দিকে পূর্বাচল ৩০০ ফিট সড়কের ল্যাংকার মাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত যুবদল নেতার নাম আনোয়ার হোসেন। তিনি রূপগঞ্জ উপজেলার জাঙ্গীর এলাকার কুদরত আলীর ছেলে এবং রূপগঞ্জ ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি ছিলেন। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত অপর মোটরসাইকেল আরোহী মাহমুদ হাসান (সেলিম মিয়া), একই এলাকার বাসিন্দা।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কাঁঞ্চন সেতুর দিকে যাওয়ার সময় একটি মোটরসাইকেল বেপরোয়া গতিতে চলছিল। এক পর্যায়ে পূর্বাচল ৩০০ ফিট সড়কের ল্যাংকার মাজার এলাকায় মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পেছন দিক থেকে একটি চলন্ত ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খায়। এতে মোটরসাইকেল থেকে দুই আরোহী সড়কে ছিটকে পড়েন।
ঘটনাস্থলেই যুবদল নেতা আনোয়ার হোসেনের মৃত্যু হয়। অপর আরোহী মাহমুদ হাসান গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে এবং আহত অবস্থায় মাহমুদ হাসানকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে পাঠায়। চিকিৎসকদের ভাষ্যমতে, তার অবস্থাও আশঙ্কাজনক।
পূর্বাচল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ হারুনুর রশিদ জানান, দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থল থেকে ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
এ দুর্ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নিহত আনোয়ার হোসেনের মৃত্যুতে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও এলাকাবাসীর মধ্যে গভীর শোকের সৃষ্টি হয়েছে।