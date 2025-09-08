পূর্ব সুন্দরবনের শরণখোলায় ৯ বোতল কীটনাশকসহ দুই জেলে আটক: নৌকা ও জাল জব্দ

পূর্ব সুন্দরবনে বিষ দিয়ে মাছ ধরতে যাওয়ার পথে রবিবার সন্ধ্যায় শরণখোলা রেঞ্জের ভোলা টহল ফাঁড়ির পানিরঘাট এলাকায় ভোলা নদীতে কীটনাশকসহ দুই জেলে বনরক্ষীদের হাতে আটক হয়েছেন। জব্দ করা হয়েছে ৯ বোতল কীটনাশক ও জেলেদের নৌকাসহ জাল। আটক জেলেদের বাগেরহাট আদালতে চালান দেওয়া হয়েছে।
বন বিভাগ সূত্রে জানা যায়, পূর্ব সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের স্মার্ট টীম-১ এর টীম লিডার ফরেষ্টার মোঃ জাহিদুল আলমের নেতৃত্বে বনরক্ষীরা রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে ভোলা নদীতে টহল কালে ভোলা ফরেষ্ট টহল ফাঁড়ির পানিরঘাট এলাকায় নদীতে একটি জেলে নৌকা তল্লাশী করে সিল্ড করা দুই বোতল এবং বড় একটি প্লাষ্টিকের বোতলে ভরা ৭ বোতল রিপকর্ড কীটনাশক জব্দ করেন। কীটনাশক বহনের দায়ে দুই জেলেকে আটক করেন বনরক্ষীরা । আটককৃতরা হলেন, শরণখোলা উপজেলার সোনাতলা গ্রামের খলিল হাওলাদার (৪৫) ও শহীদুল ইসলাম হাওলাদার (৫০)। আটক জেলেরা বনবিভাগের পাশ নিয়ে সুন্দরবনের খালে কীটনাশক দিয়ে অবৈধভাবে মাছ ধরার জন্য যাচ্ছিলো বলে বনরক্ষীরা জানান।
পূর্ব সুন্দরবন বন বিভাগের শরণখোলা রেঞ্জ কর্মকর্তা ( এসিএফ) রানা দেব বলেন, পানিরঘাট এলাকায় ভোলা নদীতে কীটনাশকসহ আটক জেলেদের বিরুদ্ধে বন আইন অনুযায়ী মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার আসামী দুইজনকে রবিবার রাতেই বাগেরহাট আদালতে চালান দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।