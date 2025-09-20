পূর্ব সুন্দরবনে কীটনাশক সহ ৬ জেলে আটক: মাছ ট্রলার জব্দ

পূর্ব সুন্দরবনে অবৈধভাবে অভয়ারণ্যে ও কীটনাশক দিয়ে মাছ ধরার পৃথক ঘটনায় ৬ জনকে আটক করেছে বনরক্ষীরা। জব্দ করা হয়েছে তিন বোতল কীটনাশক, জাল ও ট্রলার। আটককৃতদের শুক্রবার সকালে বাগেরহাট আদালতে চালান দেওয়া হয়েছে।
বনবিভাগ সূত্রে জানা যায়, পূর্ব সুন্দরবনের শরণখোলা ফরেষ্ট ষ্টেশন কর্মকর্তা ফরেষ্ট রেঞ্জার মোঃ খলিলুর রহমানের নেতৃত্বে বনবিভাগের একটি স্পেশাল টীম বৃহস্পতিবার রাতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে শরণখোলা রেঞ্জের টিয়ারচর এলাকায় অভয়ারণ্যের খালে অবৈধভাবে মাছ ধরার সময় একটি ট্রলারসহ ৫ জেলেকে আটক করেছেন। জব্দ করা হয়েছে মাছ ধরার জাল। আটক জেলেরা হচ্ছে, জাহিদুল (৩০), মোঃ আনোয়ার (২৮), মোঃ মিলন (৩৫),শাহাদাত খান (৩২) ও আবুল খান (২৫)। এদের বাড়ী বাগেরহাটের বিভিন্ন এলাকায়। অপর ঘটনায়, আন্ধারমানিক ফরেষ্ট টহল ফাঁড়ির বনরক্ষীরা বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় নিয়মিত টহলের সময় সুন্দরবনের মুর্তিরখালে বিষ দিয়ে মাছ ধরার অপরাধে এক জেলেকে আটক করতে সক্ষম হয়। বনরক্ষীদের দেখে অপর তিন জেলে নৌকা থেকে লাফিয়ে পড়ে সুন্দরবনের মধ্যে পালিয়ে যায়। এ সময় তিন বোতল কীটনাশক (রিপকর্ড), ২ কেজি চিংড়িমাছ, মাছ ধরার জাল ও একটি নৌকা জব্দ করেন বনরক্ষীরা। আটক জেলে হচ্ছে,শহীদুল মিনা (৫০)। তার বাড়ী মোরেলগঞ্জের আমুরবুনিয়া গ্রামে বলে বনরক্ষীরা জানান।
পূর্ব সুন্দরবন বন বিভাগ বাগেরহাটের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) মোঃ রেজাউল করীম চৌধুরী জানান, পূর্ব সুন্দরবনে অবৈধভাবে মাছ ধরার অপরাধে আটক ৬ জেলের বিরুদ্ধে বন আইনে মামলা দিয়ে শুক্রবার সকালে তাদের বাগেরহাট আদালতে চালান দেওয়া হয়েছে।