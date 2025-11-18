পূর্ব সুন্দরবনে ঠান্ডায় জেলের মৃত্যু

সুন্দরবনে মাছ ধরতে গিয়ে ঠান্ডায় মোশারেফ হাওলাদার (৪০) নামে এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় সুন্দরবন পূর্ব বনবিভাগের শরণখোলা রেঞ্জের কেওড়াবুনিয়া এলাকায় এঘটনা ঘটে। নিহত জেলে শরণখোলা উপজেলার সোনাতলা গ্রামের আঃ হাকিম হাওলাদারের ছেলে। মৃত্যুর সময় একই নৌকায় ছিলেন তার বড় ভাই আলী হোসেন হাওলাদার।
নিহতের ভাই আলী হোসেন জানান, সোমবার বিকেলের দিকে ঠান্ডা বাতাসের সাথে শীতের তীব্রতা বাড়লে তার ভাই মোশারেফ অসুস্থ হয়ে পড়েন । সন্ধ্যা ৬টার দিকে নৌকায়ই তার মৃত্যু হয়। বাড়ীতে মোশারেফের স্ত্রী ও দুই ছেলে রয়েছে। সোমবার রাতেই মোশারেফের লাশ বাড়ীতে এনে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের শরণখোলা স্টেশন কর্মকর্তা ফরেষ্ট রেঞ্জার মো. খলিলুর রহমান বলেন, শীতজনিত কারণে জেলে মোশারেফের মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তারা দুই ভাই শরণখোলা স্টেশন থেকে পাস নিয়ে বনের কেওড়াবুনিয়া খালে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন।