১। সদর কোম্পানি, র্যাব-১৪, ময়মনসিংহ এর একটি আভিযানিক দল ময়মনিসংহ জেলার কোতোয়ালী মডেল থানার মামলা নং-৫৬(২)২৩, ধারা-২০১৮ সনের মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনের ৩৬(১) এর ১৯(ক) , জিআর নং-১৬৫/২৩, প্রসেস নং-৩৬৪১/২৫ এর ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামী মোঃ আবির (২৫), থানা-কোতোয়ালী, জেলা-ময়মনসিংহ‘কে গ্রেফতারের লক্ষ্যে গোয়েন্দা তৎপরতার মাধ্যমে অবস্থান নিশ্চিত করে। পরবতীতে ০৮ অক্টোবর ২০২৫ খ্রি.দুপুর অনুমান ১৩:১০ ঘটিকায় ময়মনসিংহ জেলার কোতোয়ালী থানাধীন পাটগুদাম বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে উক্ত ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামী মোঃ আবির (২৫)কে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।
২। অপর একটি অভিযানে সদর কোম্পানি, র্যাব-১৪, ময়মনসিংহ এর একটি আভিযানিক দল ময়মনিসংহ জেলার কোতোয়ালী মডেল থানার মামলা নং-৯৭(১০)২২, ধারা-২০১৮ সনের মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনের ৩৬(১) এর ৮(ক) , জিআর নং-১১১৮/২২, প্রসেস নং-৩৬৪৩/২৫ এর ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামী মোঃ নয়ন মিয়া (৩৮), থানা-কোতোয়ালী, জেলা-ময়মনসিংহ‘কে গ্রেফতারের লক্ষ্যে গোয়েন্দা তৎপরতার মাধ্যমে অবস্থান নিশ্চিত করে। পরবতীতে ০৮ অক্টোবর ২০২৫ খ্রি.সন্ধ্যা অনুমান ১৮:০৫ ঘটিকায় ময়মনসিংহ জেলার কোতোয়ালী থানাধীন আকুয়া বাইপাস মাছের আড়ৎ সংলগ্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে উক্ত ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামী মোঃ নয়ন মিয়া (৩৮)কে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।
৩। গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ময়মনসিংহ জেলার কোতোয়ালী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।