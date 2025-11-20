শুক্রবার, ২১ নভেম্বর ২০২৫, ০২:২০ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
/ চট্টগ্রাম

পোল্ট্রি খামারীদের নীরব কান্না ঋণে জর্জরিত বহু খামারী প্রতি হাজারে লস ৪০ হাজার টাকা

আবুল কালাম আজাদ, লোহাগাড়া (চট্টগ্রাম)
বৃহস্পতিবার, ২০ নভেম্বর, ২০২৫, ১১:২৫ অপরাহ্ন

জাতীয় অর্থনীতিতে প্রায় ২.৪% অবদান রাখা পোল্ট্রি শিল্প আজ হুমকির মুখে যে শিল্পের মাধ্যমে দেশের বেকারত্ব দূরীকরণ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তরুণ উদোক্তা সৃষ্টিতে এই শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম দেশের প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণে সাহায্য করে,দেশের ৬০ পারসেন্ট জনগণ পোল্ট্রি মুরগী ও ডিমের উপর নির্ভরশীল বিশেষ করে দারিদ্র্য ও মাধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠী এই মুরগী ও ডিম ছাড়া সংসার চালাতে পারে না। সরকার এই শিল্প রক্ষায় কার্যকারী পদক্ষেপের অভাবের আজ এই শিল্প হুমকির মুখে,
পোল্ট্রি শিল্প বর্তমানে নানা সমস্যা যার মধ্যে পোল্ট্রি ফিড ও ওষুধের দাম বৃদ্ধি, রোগবালাইয়ের প্রকোপ, উৎপাদনের খরচ না পাওয়ার ফলে শত শত পোল্ট্রি উদ্দ্যোক্তা খামার বন্ধ করে দিয়েছে , ঋণে জর্জরিত হয়ে মানবতার জীবন-যাপন অতিবাহিত করতেছে অধিকাংশ খামারী।

দেশের প্রান্তিক খামারিদের রক্ষায় সরকারের এই মূহুর্তে ফিড ও বাচ্চার উৎপাদন কোম্পানিদের প্রতি নজর দিতে হবে, তারা উচ্চ মূল্য ফিড ও বাচ্চা বিক্রি করে প্রান্তিক খামারিদের হাজার কোটি টাকা নিয়ে যাচ্ছে ফলে খামারিরা হচ্ছে নিঃস্ব। একটি ১ দিন বয়সের বাচ্চার উৎপাদন খরচ হয় ২৫ টাকা তারা নিচ্ছে ৪৮-৫০ টাকা, ১ বস্তুা (৫০ কেজি) ওজনের খাদ্যের দাম নিচ্ছে ৩৩০০ টাকা।
এই শিল্প রক্ষায় সরকারের এই মূহুর্তে উচিত খাদ্য ও বাচ্চার দাম নিয়ন্ত্রণ করা সূলভ্য মূল্যে ঔষুধ প্রদান ভর্তুকিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করলে দেশীয় এই শিল্প রক্ষা পাবে অন্যতায় এই শিল্প হারিয়ে বিদেশিদের হাতে চলে যাবে ফলে দেশের অর্থনীতি ব্যাপক ঝুঁকি মূখে পড়বে।

এমএইচ পোল্ট্রির স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন জানান,আমি প্রতি মাসে ৩০ হাজার ব্রয়লার মুরগী উৎপাদনকরী ১ কেজি মুরগী উৎপাদনে খরচ হয় ১৫০ টাকা বর্তমানে বিক্রি হচ্ছে কেজি ১২০ টাকা আমার এক মাসে লস হচ্ছে ১৫ লক্ষ টাকা।ব্যাংক লোন পরিশোধ করতে হিমশিম খাচ্ছি।এই ভাবে চলতে থাকলে আমরা নিঃশ্বাস হয়ে যাব।
দ২০ নভেম্বর (বৃহস্পতিবার) চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার বিভিন্ন পোল্ট্রি খামার পরিদর্শন ও তাদের সাথে কথা বলে উক্ত বিষয়ে জানাযায়

এ বিষয় লোহাগাড়া উপজেলা প্রাণীসম্পদ অফিসার সেতু ভূষণ দাশ’র কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, শীতকালে মাছের বৃদ্ধি তুলনামূলক কমে গেলে বাজারে মাছের সরবরাহ বেড়ে যায়। বাড়ার কারণে ভোক্তাদের মধ্যে পোল্ট্রি মাংসের চাহিদা কিছুটা কমেছে। চাহিদা কম থাকলে দাম কমে যায়। তবে খামারীদের উৎপাদন খরচ খুব একটা না কমার কারণে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা দেখা যাচ্ছে।মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সরকার বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তবে খামারীর সুরক্ষার জন্য ভর্তুকি বা প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখতে পারে।


