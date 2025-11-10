প্যারোলে মুক্তি পেয়ে স্ত্রী-সন্তানের জানাযায় ছাত্রলীগ নেতা

নারায়ণগঞ্জের বন্দরে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে স্ত্রী ও নবজাতক সন্তানের জানাজায় অংশ নিয়েছেন সোনাকান্দা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সুমন (৪৫)। আজ সোমবার (১০ নভেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে বন্দর থানার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের দড়ি সোনাকান্দা মোড়ে পুলিশ পাহারায় জানাজায় অংশ নেন তিনি।
থানা সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার রাতে বন্দর থানা পুলিশ বৈষম্যবিরোধী মামলার ঘটনায় সম্পৃক্ততার অভিযোগে ছাত্রলীগ নেতা সুমনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে প্রেরণ করে।
এদিকে সুমনের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী হাফেজা বেগম স্বামীর গ্রেপ্তারের খবরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে বিকেল ৪টার দিকে নবজাতক সন্তান জন্ম দেন তিনি। একই দিন রাত ৮টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান হাফেজা বেগম। নবজাতকটিও বাঁচেনি।
পরদিন বিকেল ৫টার দিকে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে ছাত্রলীগ নেতা সুমন পুলিশ পাহারায় নিজ বাড়িতে এসে স্ত্রী ও নবজাতক সন্তানের জানাজায় অংশ নেন।
বাড়িতে পৌঁছেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। জানাজার আগে উপস্থিত মুসল্লিদের উদ্দেশে সুমন বলেন, “আমার স্ত্রী যদি জীবদ্দশায় কারো মনে কষ্ট দিয়ে থাকে, আমি তার পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।
স্ত্রী ও নবজাতকের জানাজায় এলাকাবাসীর বিপুল সমাগম হয়। দাফন শেষে সুমনকে পুনরায় কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়।