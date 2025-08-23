প্রকৌশল খাতে বৈষম্যের সার্কাস : বিএসসি ডিগ্রি নাকি আজ অভিশাপ?

বাংলাদেশে প্রকৌশল খাত এখন কৌতুকের মঞ্চে পরিণত হয়েছে। একদিকে দেশের শীর্ষ মেধাবীরা চার বছর বুয়েট, কুয়েট, রুয়েট, চুয়েটসহ নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিনরাত পড়াশোনা করে বিএসসি ডিগ্রি নিচ্ছেন; অন্যদিকে এসএসসি পাশের পর পলিটেকনিকে গিয়ে ডিপ্লোমা করা শিক্ষার্থীরা “সিন্ডিকেট” বানিয়ে পুরো খাতের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বসে আছেন। ফলাফল—যোগ্য প্রকৌশলীরা পরিত্যাজ্য, আর শর্টকাটে আসা ডিপ্লোমাধারীরা বসে আছেন ক্ষমতার আসনে।
সরকারি চাকরিতে যেখানে দশম গ্রেডে ন্যূনতম যোগ্যতা স্নাতক ডিগ্রি, সেখানে প্রকৌশল খাতেই উল্টো নিয়ম। উপসহকারী প্রকৌশলী পদে শতভাগ কোটা কেবল ডিপ্লোমাধারীদের। বিএসসি ডিগ্রিধারীদের জন্য প্রবেশপথই নেই। আবার সহকারী প্রকৌশলী পদেও প্রমোশনের নামে ডিপ্লোমাধারীদের জন্য “বিশেষ ছাড়”।
১৯৯৪ সাল থেকে লাগাতার আন্দোলন, হট্টগোল আর চাপের মাধ্যমে প্রকৌশল খাতের চেয়ারে বসেছেন ডিপ্লোমাধারীরা। ফলাফল—
১০ম গ্রেডে ১০০% দখল,
৯ম গ্রেডে ৩৩% থেকে বেড়ে ৬৭% পর্যন্ত প্রমোশনের কোটা,
সরাসরি নিয়োগ কার্যত বন্ধ,
“চলতি দায়িত্ব” নামের নাটক করে স্থায়ী পদোন্নতি।
এ যেন রীতিমতো এক রাজত্ব, যেখানে যোগ্যতার বিচার নেই, আছে শুধু “কোটার খেলা”।
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে সহকারী প্রকৌশলীর ২৪৫টি পদের মধ্যে ১৬০টি ডিপ্লোমাধারীদের দখলে।
গণপূর্ত অধিদপ্তরে নির্ধারিত সীমা ভেঙে ডিপ্লোমাধারীরা দখল করেছেন ৪২% পদ।
অন্যদিকে একই বছরে চাকরিতে যোগ দিয়েও বিএসসি প্রকৌশলীদের জোর করে জুনিয়র বানানো হয়। ফল—প্রকৃত প্রকৌশলীরা সুযোগ হারিয়ে হতাশ হয়ে পড়ছেন। অনেকে বাধ্য হচ্ছেন ব্যাংক চাকরি করতে বা বিদেশে পাড়ি জমাতে।
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ
বুয়েট, কুয়েট, রুয়েট, চুয়েটের শিক্ষার্থীরা বছরের পর বছর আন্দোলন করছেন। তাদের দাবি স্পষ্ট—
১. সহকারী প্রকৌশলী পদে একমাত্র যোগ্যতা হতে হবে বিএসসি ডিগ্রি।
২. উপসহকারী প্রকৌশলী পদে শতভাগ কোটা বাতিল করতে হবে।
৩. ‘ইঞ্জিনিয়ার’ উপাধি কেবল বিএসসি ডিগ্রিধারীদের জন্য রাখতে হবে।
ডাক্তার হতে হলে এমবিবিএস, আইনজীবী হতে হলে এলএলবি—এখানে শর্টকাট নেই। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার হতে হলে নাকি চার বছরের বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি নয়, ডিপ্লোমা আর “সিন্ডিকেট”ই যথেষ্ট!
প্রকৌশলীদের প্রশ্ন—যদি বিএসসি ডিগ্রিধারীদের জন্য চাকরির পথই না থাকে, তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খোলা রাখার ভান কেন? বরং সব বন্ধ করে শুধু পলিটেকনিকই চালু রাখা হোক। এতে অন্তত দেশের মেধাবীদের কপালে “প্রহসনের বৈষম্য” চাপানো হবে না।
প্রকৌশল অধিকার আন্দোলনের ভাষায়—
“দেশের সর্বোচ্চ মেধাবীরা যদি মর্যাদা না পান, তবে বাংলাদেশে ‘Engineer’ শব্দটাই একদিন হাস্যকর গালি হয়ে দাঁড়াবে।”